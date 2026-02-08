Milán-Cortina 2026: basta de violencia, pide el COI

"Las protestas políticas son legítimas y ocurren en muchos países del mundo, pero debemos poner un límite: dejar de lado la violencia, que no tiene cabida en los Juegos Olímpicos", aseveró Adams en conferencia de prensa sobre los disturbios registrados ayer en Milán.

Respecto de las protestas contra el gobierno de la premier Giorgia Meloni, Adams aclaró que no puede comentar "sobre el contexto político actual en Italia", pero aclaró que "más allá de todo esto, creo que es necesario simplemente continuar con los Juegos, que pueden difundir el mensaje de unidad y paz por todo el mundo".

Un mensaje similar al de Adams emitió Luca Casassa, director de comunicación de la Fundación Milán-Cortina 2026 quien resaltó que "creemos que, al igual que los valores del COI, el deporte es un espacio de diálogo y debate".

"Sin embargo, esto debe desarrollarse siempre en un marco de respeto y diálogo positivo. Cualquier cosa que vaya más allá y termine en violencia o en manifestaciones que no formen parte del diálogo común, no tiene cabida en este mundo", subrayó Casassa en una de prensa en la que respondió a las violentas protestas de ayer en Milán.

"Gracias a la policía, con quien mantenemos un diálogo continuo y permanente, y a quien se dirige el sector de la seguridad", agregó Casassa después de que Meloni calificara como "los enemigos de Italia" a quienes participaron de las protestas en Milán.

"Miles y miles de italianos trabajan a destajo para garantizar que todo transcurra sin contratiempos durante los Juegos Olímpicos. Muchos se ofrecen como voluntarios porque quieren que su nación cause una buena impresión, sea admirada y respetada", expresó la premier.

"Y luego están los otros: los enemigos de Italia. Están los italianos, que se manifiestan contra los Juegos Olímpicos, transmitiendo estas imágenes por televisión a todo el mundo", insistió.

"Después, otros cortaron cables ferroviarios para impedir la salida de trenes. Solidaridad, una vez más, con la policía, la ciudad de Milán y todos aquellos que verán su trabajo socavado por estas bandas de delincuentes", disparó luego Meloni desde redes sociales.

También el ministro de Defensa, Guido Crosetto, utilizó la red social X para expresar su posición: "Los enfrentamientos en Fontana y Milán son imágenes que nadie quiere ver", lamentó.

"Expreso mi cercanía y solidaridad con la policía, que una vez más se enfrenta a enfrentamientos y ataques de algunos manifestantes. Incluso contra los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina", agregó Crosetto.

"Imágenes que nadie quiere ver, actos violentos que deben ser condenados sin reservas. Un abrazo a quienes trabajan por el éxito de los Juegos y también deben afrontar estas situaciones absurdas", añadió Crosetto.

"El sabotaje ferroviario y los actos violentos contra los Juegos Olímpicos no son protestas políticas. Son el resultado de una actitud antiitaliana y antidemocrática", consideró a su vez la ministra de Reformas Institucionales, Elisabetta Casellati.

"Quienes aman a su país no se comportan así, especialmente cuando el mundo observa a Italia y la capacidad que ha demostrado al organizar estos Juegos Olímpicos. Lo ocurrido en Milán, Bolonia y Pésaro no es disidencia: es un ataque al Estado, a la seguridad ciudadana y al Estado de derecho", lamentó Casellati.

"Quienes cortan cables ferroviarios, bloquean infraestructuras y usan la violencia no se están manifestando: simplemente están cometiendo delitos. Nuestra plena solidaridad con la policía y con todos los que han trabajado y trabajan por el éxito de los Juegos Olímpicos. Son la cara más auténtica de Italia", concluyó Casellati.

Momentos de tensión se vivieron ayer en Milán —como había ocurrido en Turín— con cargas policiales y cañones de agua, aunque no hubo heridos, sólo algunos hematomas entre los manifestantes y seis detenidos, miembros de diversos centros sociales.

Unas 10.000 personas marcharon en una manifestación contra Milán-Cortina 2026 inaugurados el viernes 6 para protestar contra las "Olimpíadas insostenibles" y la presencia del ICE estadounidense en Italia, pero no sólo por eso, también se manifestaron en favor de "Palestina libre" y contra el nuevo paquete de seguridad aprobado por el Consejo de Ministros.

Adams también habló sobre la supuesta presencia de agentes del el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos durante Milán-Cortina.

"Claramente no hay agentes del ICE en Milán. Están en Roma, ocupándose de otros asuntos. No quiero que se exagere este asunto. Inmediatamente se declaró que no habría agentes del ICE en Milán, como afirmaron los manifestantes", concluyó Adams.

(ANSA).