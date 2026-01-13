Milán-Cortina 2026: Bebidas en botellas de plástico reciclado

Lo anunció Coca-Cola durante el paso de la antorcha de Milán-Cortina 2026 por la planta de Biella en Gaglianico.

Un informe de la multinacional refiere que se usó plástico reciclado para la producción de las casi 3 mil botellas producidas desde la inauguración de esa planta en 2022.

Desde la logística hasta el embalaje, incluyendo el transporte y los sistemas de clasificación de residuos, todo está diseñado pensando en la sostenibilidad, según destacó la empresa.

Con una inversión de más de 30 millones de euros, la mayor en sostenibilidad en la historia del grupo, Coca-Cola ha transformado la planta embotelladora en desuso en una instalación de vanguardia capaz de transformar hasta 30 mil toneladas de PET al año en nuevas botellas, sin tapón ni etiqueta, fabricadas con PET 100% reciclado (RPET).

Esta instalación cubrirá las necesidades de embotellado de bebidas de la compañía en Italia. Según explica Cristina Camilli, directora sénior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola para Italia y Albania, "también produce las botellas que se consumirán durante los próximos Juegos Olímpicos", incluidas las de Lurisia Bolle Stille, el agua oficial de Milano Cortina 2026.

"En Milán y Verona, las bebidas se distribuirán con vehículos eléctricos, mientras que en las zonas de montaña llegarán en vehículos propulsados ;;por biocombustible", explicó Camilli, quien anunció que "se proporcionarán 1.200 expositores frigoríficos de nueva generación, que se depositarán y mantendrán en el mercado".

Con 68 empleados, la planta de Coca-Cola en Gaglianico opera todos los días de la semana y tiene capacidad para producir entre 750 y 800 millones de botellas al año.

"Las escamas de PET limpias y clasificadas se funden en nuestras instalaciones, para eliminar de forma más fácil y eficiente las sustancias nocivas acumuladas durante la clasificación de residuos del material fundido no sólido. Fuimos los primeros en utilizar esta tecnología y ostentamos el récord mundial de productividad".detalló el gerente de planta, Stefano Lorenzo.

Tras fundirse, el material se transforma de nuevo en esferas de resina de grado alimenticio y, posteriormente, en preformas. Una vez infladas en las plantas embotelladoras, se convierten en botellas totalmente recicladas.

El transporte también es eficiente, ya que un camión de preformas equivale a 31 camiones de botellas terminadas: "hemos transformado los residuos en un recurso estratégico", destacó explica Giangiacomo Pierini, Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Coca-Cola HBC Italia.

"Esto demuestra cómo una visión a largo plazo, respaldada por la inversión, la tecnología y la experiencia, puede establecer un modelo", concluyó Pierini. (ANSA).