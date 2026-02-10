Milán-Cortina 2026: Botn dedicó a Bakken oro en prueba individual de biatlón

(ANSA) - ANTERSELVA DI MEZZO (BOLZANO), 10 FEB - El noruego Johan Botn conquistó la competencia individual masculina de 20 kilómetros de biatlón de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

Botn se impuso en la competencia celebrada en Anterselva con un tiempo de 51'31"5, con el que antecedió al francés ric Perrot (51'46"3) y al también noruego Sturla Laegreid (51'19"8), mientras que el italiano Tommaso Giacomel finalizó sexto.

El noruego apuntó al cielo para dedicar su victoria a su amigo, compatriota y compañero de equipo Sivert Guttorm Bakken, fallecido a los 27 años mientras dormía el pasado 23 de diciembre en el Paso de Lavazé.

"Durante la última vuelta, apenas pensé en mí. Mis pensamientos y emociones por Sivert llegaron inmediatamente después de la última serie de disparos", declaró Botn a la cadena de televisión alemana ZDF.

"El año pasado, nos entrenamos juntos casi todos los días; era un gran sueño para ambos convertirnos en campeones olímpicos aquí. Tuve la sensación de haber completado la última vuelta con él, y espero que nos esté viendo desde arriba y esté orgulloso de mí", agregó Botn, quien encontró sin vida a Bakken en su habitación de hotel durante el campamento de entrenamiento preolímpico en Trentino.

La fiscalía de Trento incautó la máscara hipóxica que llevaba Bakken al momento de su muerte, por la cual todavía no hay sospechosos.

Bakken, que competía en biatlón, utilizaba una máscara que puede adquirirse en Internet a un precio razonable, según refiere la investigación.

Cuando fue encontrado en su habitación de hotel, Bakken llevaba una máscara hipóxica, también conocida como máscara de entrenamiento en altitud, que, al reducir la cantidad de oxígeno, simula la altitud para fines de entrenamiento.

"Realmente ha demostrado que tiene una fibra impresionante", elogió Giacomel, que también era amigo de Bakken, sobre Botn, cuyo compatriota Laegreid también rompió en llanto poco después de cruzar la meta.

"Quiero dedicar mi primera medalla olímpica a todos mis seres queridos y a mi familia, pero también a alguien que quizá no esté viendo esto", declaró Laegreid a la cadena de TV noruega NRK.

"Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa del mundo, pero hace tres meses cometí mi mayor error y la traicioné", aladió el noruego.

"Eso fue todo en lo que pensé durante una semana, la peor semana de mi vida: tenía una medalla de oro olímpica en mi vida...

Estoy seguro de que muchos me mirarán de otra manera ahora, pero sólo tengo ojos para ella", aseguró Laegreid.

"No puedo pasarme la vida ocultándole este secreto. La única manera de resolver esta situación es contárselo todo, poner las cartas sobre la mesa y esperar que siga queriéndome", completó luego en diálogo con el periódico noruego VG. (ANSA).