Milán-Cortina 2026: Brasil sueña con su primera medalla histórica

"Esperamos Milán-Cortina 2026 con gran confianza. Gracias al talento de nuestros atletas y a nuestro trabajo constante, Brasil se ha posicionado entre los mejores del mundo en algunos deportes de invierno", declaró a ANSA Emilio Strapasson, presidente de la Confederación Brasileña de Deportes de Hielo.

Brasil viajará a Italia con una delegación de 20 atletas, quienes buscarán una primera medalla histórica para un país tropical donde la nieve es casi inexistente.

En este grupo se destacan Braathen, un noruego nacionalizado brasileño de 25 años que ya ha ganado 10 medallas bajo la bandera del país sudamericano, y Silveira (31),quien buscará mejorar su decimotercer puesto de Pekín 2022.

Strapasson, jefe de la misión de su país en Milán-Cortina 2026, enfatizó que Brasil "está consolidando su posición como la tercera potencia de deportes de invierno más grande de América y la líder en Sudamérica".

"Nuestro objetivo es transformar la curiosidad del público en un interés duradero", explicó Strapasson, quien aseguró que las competencias en Italia se consideran un "gran escaparate" y citó también iniciativas como la primera Casa Brasil Invierno en Milán.

En igual sentido se expresó el presidente de la Confederación Brasileña de Deportes de Nieve, Anders Pettersson: "Nunca hemos estado tan cerca de un podio olímpico de invierno. Las expectativas son muy positivas y estamos encantados de volver a competir en Europa, especialmente en Italia", declaró en diálogo con ANSA. (ANSA).