Milán-Cortina 2026: Brignone contenta por su desempeño

"Estoy contenta con mi rendimiento, considerando cómo llegué aquí. Sé que si hubiera llegado el año pasado, las cosas habrían sido diferentes", comentó Brignone en diálogo con la RAI tras la competencia desarrollada en Cortina D'Ampezzo.

"Claramente, no soy la misma del año pasado, no tengo el mismo kilometraje, no tengo la misma confianza, no tengo la que tenía el año pasado, así que estoy muy contenta con lo que hice hoy", añadió la esquiadora italiana.

"Para mí, lograr una actuación así, considerando cómo estuve incluso la semana pasada, es mucho, y es el primer paso de un largo camino olímpico", aseguró Brignone, quien portó una bolsa de hielo sobre una de sus rodillas después de participar el pasado viernes 6 como abanderada en una de las ceremonias de apertura de Milán-Cortina 2026.

"Ahora necesito tranquilizarme un momento. Todos estos saltos, estas cosas fueron bastante potentes, especialmente todos los aterrizajes, así que tendré que aliviar un poco mis espinillas y todo", resaltó.

"Repito, estoy satisfecha. El solo hecho de estar en la carrera de hoy fue realmente especial para mí, así que estoy contenta.

No me verán en la combinada por equipos mañana", completó Brignone, quien fue ovacionada pese a terminar con un tiempo de 1'37"29 en la competencia ganada por Johnson, quien antecedió a la alemana Emma Aicher y a la italiana Sofia Goggia tras la grave caída protagonizada por la también estadounidense Lindsey Vonn.

Brignone, de 35 años y la esquiadora italiana más condecorada de la historia, sufrió una grave lesión en abril que puso en duda su participación en la vigésimo quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

La esquiadora "azzurra" se perdió los Juegos Olímpicos Invernales de Pyeongchang 2018, pero busca una "revancha" en Milán-Cortina 2026 pese a la lesión que sufrió mientras se entrenaba en abril pasado. (ANSA).