Milán-Cortina 2026: Brignone entre los 196 convocados de Italia

A los 87 italianos que representan los cinco deportes de hielo ya seleccionados hace una semana, se sumaron 109 atletas (56 hombres y 53 mujeres) que competirán en las 11 disciplinas invernales.

Las competiciones se celebrarán en Anterselva (biatlón), Cortina (bobsleigh, skeleton, luge y esquí alpino femenino), Val di Fiemme (combinada nórdica, esquí de fondo y saltos de esquí), Livigno (estilo libre y snowboard) y Bormio (esquí alpino masculino y esquí de montaña).

La esquiadora Federica Brignone, de 35 años y una de las 4 abanderadas de Italia, fue confirmada tras su regreso a la competición y su lesión hace nueve meses.

La participación de 196 atletas permite a Italia superar el récord anterior establecido en la última edición en casa, en Turín 2006 (184 atletas, con 109 hombres y 75 mujeres).

La más joven de la clasificación es Giada D'Antonio, una prometedora esquiadora alpina que cumplirá 17 años el 28 de mayo.

El atleta con más experiencia es Roland Fischnaller, de 45 años y quien, compitiendo en el eslalon gigante paralelo de snowboard alpino, participará en sus séptimos Juegos Olímpicos consecutivos (la mayor cantidad de participaciones de un hombre o una mujer italianos en la historia de los Juegos de Invierno).

A su vez, la Federación Italiana de Esquí (FISI) convocó a 109 atletas (56 hombres y 53 mujeres), incluyendo dos reservas, para Milán-Cortina 2026.

Entre las sorpresas se destacan las convocatorias de Giada D'Antonio, nacida en 2009, y Anna Trocker (2008), en esquí alpino.

Entre los nombres más destacados de la expedición se encuentran Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer y Lisa Vittozzi en biatlón; Sofia Goggia, Federica Brignone y Giovanni Franzoni en esquí alpino; y Federico Pellegrino en esquí de fondo.

Los hermanos Milo y Flora Tabanelli también participan en esquí libre, mientras que el experto Roland Fischnaller lidera un equipo en excelente forma en snowboard. (ANSA).