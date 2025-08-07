LA NACION

Milán-Cortina 2026: Buonfiglio a la dirección de la Fundación

<p>El Consejo de Administración cuenta ahora con 18 miembros.</p>

A partir del artículo 35 de la Carta Olímpica, el Coni podrá postular a Buonfiglio para un puesto en el Consejo de Administración de la Fundación Milán-Cortina 2026 en la próxima reunión de la entidad prevista el 9 de septiembre.

"Agradezco al ministro (de Deportes, Andrea) Abodi por la brillante resolución de esta complicada situación, que habría generado problemas operativos en los últimos meses previos a los Juegos Olímpicos Invernales de 2026", declaró Buonfiglio.

"Con este decreto, el Comité Organizador de Milán-Cortina podrá contar con un proceso de nominación más ágil para los aspectos deportivos, que presentaremos para su aprobación a la próxima Junta Directiva. Espero con interés unirme a mis colegas para continuar juntos este magnífico camino hacia los Juegos", completó el presidente del Coni. (ANSA).

