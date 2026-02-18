Milán-Cortina 2026: Buonfiglio piensa en nueva candidatura de Roma

"Creo que se cumplen todos los requisitos para preparar una candidatura. Está claro que el CONI es uno de los interesados, es absolutamente necesario compartirla con el ministro (de Deportes y Juventud, Andrea) Abodi y el gobierno", afirmó Buonfiglio.

El presidente del CONI consideró que la candidata ideal sería Roma, que sólo fue sede de los Juegos Olímpicos en 1960.

"Ya se ha construido un porcentaje de las instalaciones allí.

Creo que nuestro país merece otros Juegos Olímpicos de verano, porque le robaron una vez", concluyó desde el Foro de Assago.

El presidente del CONI aludía al fallido proyecto de la capital de Italia para presentarse como candidata a los Juegos Olímpicos de 2024, una decisión anunciada en 2016 tras la negativa de la entonces alcaldesa Virginia Raggi, quien calificó como "irresponsable" ese proyecto debido a la deuda de la ciudad y a los altos costos de la organización de la cita. (ANSA).