Milán-Cortina 2026: Canter completó el podio tras superar tres operaciones de cabeza

Canter acumuló 79,36 puntos para escoltar al chino Su Yiming (82,41) y al japonés Taiga Hasegawa (82,13) diez años después de haber sido sometido a tres operaciones en su cabeza.

El estadounidense de 22 años sufrió una fractura en el cráneo y una hemorragia cerebral al chocar contra otro atleta luego de haber saltado de un trampolín en 2016.

Al año siguiente, Canter comenzó a sufrir un fuerte dolor de oído, llegando a desmayarse en casa, tras lo cual los médicos descubrieron que la lesión de 2016 le había causado una fuga de líquido cefalorraquídeo, lo que a su vez le provocó meningitis bacteriana.

De ahí la decisión de inducirle un coma para combatir la infección, la cual llevó a los especialistas a darle "un 20% de posibilidades de sobrevivir".

Sin embargo, Canter despertó y se sometió a otra operación, en la que le extirparon el tímpano derecho (para prevenir futuras infecciones), tras lo cual quedó parcialmente sordo.

"Es increíble estar aquí con una medalla al cuello. Espero de verdad haber hecho sentir orgullo a ese yo mismo de 13 años, acostado en esa cama de hospital. Esto es para él y para todos los que me apoyaron", aseguró Canter tras completar el podio de la prueba ganada por Su Yuming, quien también había ganado una medalla dorada en Pekín 2022. (ANSA)