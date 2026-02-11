Milán-Cortina 2026: catering esloveno es una decisión del COI, Lollobrigida

"Es un asunto vinculado a la organización del COI. Es algo que trasciende las decisiones italianas. Italia ha optado, siempre que ha sido posible, por priorizar la promoción de nuestros productos", explicó Lollobrigida durante la presentación de la plataforma de monitoreo territorial Sim del Mase.

"Creo que el impacto (de los Juegos Olímpicos Invernales 2026, Ndr) es sumamente positivo y encaja con el crecimiento de nuestras exportaciones globales, que alcanzaron los 73.000 millones de euros, incrementando en 3.000 millones los ya excelentes resultados del año pasado", destacó Lollobrigida.

"Somos la primera cocina del mundo considerada merecedora de la protección de la UNESCO, gracias a la decisión de nuestro gobierno de nominarla, a diferencia de otros gobiernos que la rechazaron", recordó el ministro.

"La cocina italiana está ganando terreno en todas partes. Los demás problemas están relacionados con la organización técnica, y la controversia resultante no es culpa nuestra", insistió.

"En Italia comemos muy bien. Hay muchos restauranteros capaces de transmitir la calidad italiana de la mejor manera. Lo vimos en los atletas que describieron esta fantástica experiencia aquí en Italia", recordó Lollobrigida.

"Apreciaron la organización de los Juegos Olímpicos, incluso en comparación con otros eventos similares, que consideraron muy decepcionantes en comparación con los italianos", completó.

"He leído mucho sobre los Juegos Olímpicos organizados en Italia y sobre los numerosos elogios recibidos en todo el mundo, incluso en comparación con otros Juegos Olímpicos, que han sido constantemente controvertidos", ponderó Lollobrigida.

"Creo que todos nosotros, empezando por nuestra comunicación, deberíamos esforzarnos por hablar del 99% de las cosas que van bien, en lugar de intentar estigmatizar lo que despierta curiosidad. Creo que la evaluación de los Juegos Olímpicos es positiva. No creo que la controversia que ustedes, los periodistas, creen sea de gran interés", concluyó el ministro.

