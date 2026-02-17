Milán-Cortina 2026: Celebran el Ramadán y el Fin de Año chino

La idea es que Milán-Cortina se enfoque en la inclusión y el encuentro de diversas culturas, celebrando estos dos momentos en un diálogo continuo entre el deporte, las culturas y las comunidades.

Con cocinas abiertas las 24 horas y un menú inclusivo e internacional que respeta las diversas necesidades culturales y religiosas de los más de 3.500 atletas, las Villas Olímpicas incluyen una sala de oración multiconfesional capaz de acoger a deportistas de diferentes religiones y brindar un espacio espiritual para todos.

La Tregua Olímpica y el diálogo entre las diferentes confesiones —además del islam, el cristianismo, el budismo y el hinduismo, por nombrar algunas— se promueven mediante eventos como el celebrado el pasado jueves 12 en el Arco de la Paz, justo debajo del pebetero olímpico.

Se trata de una forma de transformar la competición en encuentro, las diferencias en diálogo, las identidades en riqueza compartida, fortaleciendo la cohesión social y el bien común.

Entre las celebraciones que alegran Milán, el Año Nuevo Chino trae a las calles símbolos, tradiciones e historias que armonizan con el espíritu olímpico.

El gran Desfile del Dragón se ha pospuesto al 1 de marzo y el barrio de Via Paolo Sarpi, corazón histórico de la comunidad china en la capital lombarda, donde ha estado presente durante más de un siglo, se ilumina con faroles rojos y decoraciones tradicionales, mientras que los restaurantes y tiendas ofrecen platos tradicionales del Festival de Primavera.

La delegación china en la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales está compuesta por 286 miembros, 126 atletas y 160 miembros del personal.

El equipo chino, que ya ganó 3 medallas de plata y 3 de bronce, compite en siete deportes, 15 disciplinas y 91 pruebas de Milán-Cortina 2026.

Se trata de la mayor participación de China en ua edición de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en el extranjero.

Además, cuenta con numerosos voluntarios, un total de 1.500, lo que los convierte en una de las comunidades más grandes y activas del programa "Team26". (ANSA).