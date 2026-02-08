Milán-Cortina 2026: Checa Maderova ganó prueba de snowboard

"Aún no paro de llorar. Sigo tocando la medalla de bronce porque todavía no lo creo", afirmó Dalmasso durante la rueda de prensa que ofreció tras completar el podio de la competencia que ganó Maderova.

"Me felicitó. Esta medalla demuestra que hay que seguir creyendo y soñando", agregó Dalmasso sobre Caffont, a quien superó en la final por el tercer puesto.

La italiana se dio el gusto de ganar una medalla olímpica luego de haber sufrido una grave lesión con 18 años, cuando era una prometedora esquiadora alpina y se rompió los ligamentos cruzados de ambas rodillas.

"Esta medalla era un sueño, y ahora que la he conseguido, puedo soñar aún más. La tabla me ha dado grandes emociones a lo largo de los años: después de lesionarme, dejé de creer en ello, pero luego volví a practicarlo y ahora estoy deseando llegar a los próximos Juegos Olímpicos. Esta medalla lo es todo, no hay otras palabras, lo es todo", enfatizó Dalmasso.

"Y ya van 5. Una sensacional Lucia Dalmasso nos abraza y nos regala un bronce que brilla como el sol de Livigno", celebró desde redes sociales el ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi.

"En el derbi italiano de snowboard femenino de eslalon gigante paralelo, una carrera que te deja con la adrenalina al máximo, Lucia se alza con el podio por un pelo, superando a su compañera de equipo Elisa Caffon. El día aún es largo en Milán Cortina 2026", escribió Abodi en su cuenta de X. (ANSA).