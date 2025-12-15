Milán-Cortina 2026: CIP aprobó intervención de la FISIP

"El objetivo es asegurar la máxima continuidad de la gestión en esta delicada fase previa a los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026", se lee en un comunicado emitido por el CIP tras la aprobación de una intervención a la FISIP.

"Intentamos ignorar la situación hasta el final, especialmente en vista de los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno, creyendo que la situación podría gestionarse sin intervenciones traumáticas, garantizando así la serenidad, la certeza y la continuidad de las actividades de la federación y la preparación de los atletas italianos", afirmó el presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis.

"Desafortunadamente, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta de que los problemas críticos que habían surgido eran más profundos de lo que inicialmente se creía y no podían posponerse más", agregó De Sanctis.

La FISIP había estado en el centro de una investigación debido al comportamiento de su presidente, Paolo Tavian, acusado de abuso psicológico, amenazas y discriminación sexista, en particular contra la secretaria general Sonia Nolli.

"Con gran pesar nos vimos obligados a adoptar esta medida, que no representa un juicio personal, sino un acto necesario de responsabilidad institucional. El objetivo sigue siendo únicamente proteger el movimiento paralímpico nacional y, en particular, los deportes de invierno", completó De Sanctis.

(ANSA).