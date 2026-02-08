Milán-Cortina 2026: COI celebra presencia del 47% de atletas mujeres

"Las mujeres representan el 47% de los atletas, un 3% más que en Pekín 2022. Contamos con cuatro nuevas pruebas femeninas, lo que supone un mayor equilibrio entre hombres y mujeres. Y trabajamos constantemente para mejorar la igualdad de género", enfatizó Ducrey en rueda de prensa.

"Tenemos ocho nuevas pruebas, como skeleton mixto, luge (trineo), mogul (esquí acrobático) y esquí de montaña, además de nuevas pruebas de salto de esquí y freestyle", destacó el director deportivo del COI.

"Por lo tanto, creemos que podemos contribuir a mejorar el producto olímpico. Estamos explorando maneras de lograr la plena igualdad, colaborando con las federaciones internacionales, pero no queremos que se produzca artificialmente para alcanzar el objetivo para 2030", agregó Ducrey.

Por otra parte, la directora deportiva de Milán-Cortina 2026, Anna Riccardi, destacó que los drones utilizados en la cobertura televisiva de las competencias "no parecen tener un impacto significativo" en el desempeño de los atletas.

"Sin embargo, debemos asegurarnos de que no afecten al rendimiento óptimo", remarcó Ducrey en la rueda de prensa que compartió con Riccardi.

"Evaluamos la situación consultando a la comunidad atlética, las diferencias en las situaciones de cada deportista y sus sensibilidades. Hasta el momento, no hemos recibido ninguna queja que desaconseje el uso de drones", concluyó Riccardi.

Por último, Ducrey aseguró que el COI está analizando "muy de cerca" la disputa de la prueba combinada nórdica para futuras ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno.

"Sabemos que la situación actual es un problema para los atletas. Queremos reevaluar la situación, tanto para mujeres como para hombres después de estos Juegos", remarcó Ducrey.

"Ya lo hemos comunicado al Comité Ejecutivo y utilizaremos los datos resultantes para comprender el nivel de popularidad y universalidad de esta disciplina, a fin de proporcionar los datos necesarios para tomar una decisión acertada para 2030", explicó.

"Estamos tratando de verificar los criterios de universalidad y excelencia, si este deporte se practica fuera de los Juegos Olímpicos. Criterios que se aplican a todos los deportes", concluyó Ducrey (ANSA).