Milán-Cortina 2026: COI revalida criterios de elección para estafetas

"El relevo de la antorcha de Milán-Cortina 2026 sigue la línea de ediciones anteriores. Su objetivo es generar entusiasmo en el país anfitrión y en todo el mundo", declaró un portavoz del COI en diálogo con ANSA.

"Las plazas suelen compartirse entre el Comité Organizador y los Socios Presentadores del Relevo, y una parte también se asigna al COI y a otras partes interesadas del Movimiento Olímpico", agregó el vocero.

"Cada relevo tiene su propia narrativa, con un tema y una ruta que celebra la cultura, la historia y la gente del país anfitrión, dando vida al espíritu de los Juegos y los valores olímpicos mucho antes del inicio del primer evento", insistió.

"Y el relevo incluye regularmente a portadores de la antorcha de todos los ámbitos: atletas, actores, creativos, músicos, representantes de los medios de comunicación, celebridades, voluntarios y otros contribuyentes a la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional", completó el portavoz del COI.

La Fundación Milán-Cortina 2026 calificó el pasado jueves 15 como "riguroso, inclusivo y respetuoso" su criterio para la elección de los portadores de la antorcha de los Juegos Olímpicos Invernales que se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero.

El comité organizador emitió un comunicado para explicar "con la máxima claridad" y con el objetivo de "ponerle fin a interpretaciones distorsionadas y reconstrucciones arbitrarias respecto del proceso de selección de los portadores de la antorcha".

La fundación también describió un "proceso compartido, regulado y transparente que involucra a múltiples actores institucionales y locales, como ocurre en cada gran relevo olímpico a nivel mundial, y especifica que los portadores de la antorcha pueden ser nominados por todas las entidades que participan en la construcción del Trayecto de la Llama".

Las entidades aludidas son la propia Fundación Milán-Cortina 2026, la ciudad anfitriona de cada etapa del recorrido de la antorcha, el patrocinador del proyecto olímpico, la sección regional del Comité Olímpico Italiano (CONI), las autoridades locales y el COI.

La aclaración se conoció al día siguiente de que el ex esquiador Silvio Fauner, integrante del equipo italiano que ganó la posta 4x10 kilómetros en los Juegos Olímpicos Invernales de Lillehammer 1994, asegurara sentirse discriminado por el criterio de elección para los portadores de la antorcha de Milán-Cortina 2026.

Fauner, de 57 años, relató al diario La Gazzetta dello Sport el "enfado" de una docena de atletas olímpicos excluidos de la lista de portadores de la antorcha de Milán-Cortina 2026 en favor de "influencers", "amigos de patrocinadores" y "Cat Man", el famoso personaje de la serie de televisión "Sarabanda".

Los dichos de Fauner fueron avalados el pasado martes 13 por el partido La Liga, que tiene como presidente al ministro de Transportes e Infraestructura, Matteo Salvini, y calificó como "incomprensible y desconcertante" el criterio utilizado para la elección para los portadores de la antorcha.

A continuación, el ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, reveló que solicitó información a la Fundación Milán-Cortina 2026 y al Comité Olímpico Italiano (CONI) "para comprender los criterios de selección" de los portadores de la antorcha.

Luego llegó la explicación de la Fundación Milán-Cortina 2026, la cual refirió que Fauner quedó al margen de los portadores de la antorcha porque, "aunque respeta plenamente su extraordinaria trayectoria deportiva, ocupa un cargo político" como vicealcalde de Sappada.

"Una condición que se encuentra dentro de los requisitos preliminares de exclusión y se especifica en su totalidad en el reglamento publicado en nuestra página web", detalla un comunicado de la Fundación Milán-Cortina 2026.

Sin embargo, el argumento del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Invernales fue insuficiente para Fauner, que ganó la medalla de oro en Lillehammer 1994 con Maurilio De Zolt, Marco Albarello y Giorgio Vanzetta.

"Un cargo administrativo local que no tiene nada que ver con la política nacional ni con la lógica de la representación institucional. Y lo que es más grave aún: un concejal de Siracusa (Ivan Scimonelli) fue elegido entre los portadores de la antorcha. Así que me pregunto: ¨la norma no se aplica a él, pero sí a mí?", cuestionó Fauner desde Facebook.

En este escenario, Salvini y Abodi invitaron a todas las partes interesadas en Milán-Cortina 2026 a una videoconferencia para aclarar el tema de los portadores de la antorcha, tras la cual pidieron la participación de todos los atletas más representativos y recibieron garantías al respecto.

Pero el involucramiento de Salvini y de Abodi generó la intervención de Malagó, quien destacó la importancia del respeto de roles, mientras que la Fundación Milán-Cortina 2026 anunció que, de los 41 medallistas de oro italianos en los Juegos Olímpicos de Invierno, 6 rechazaron la invitación para llevar la antorcha, 20 ya participaron y los demás lo estarán a su llegada a Milán, con un programa flexible y sujeto a cambios. (ANSA).