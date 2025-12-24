Milán-Cortina 2026: Comenzó la producción de nieve en Bormio

Un comunicado de Simico destaca las obras del sistema de producción de nieve artificial, compuesto por 64 cañones distribuidos a lo largo de la pista Stelvio, capaz de satisfacer plenamente las necesidades de Milán-Cortina 2026.

"Gracias a la disponibilidad de 88.000 metros cúbicos de agua del embalse, el sistema puede producir la cantidad de nieve necesaria en un tiempo estimado de 100 a 150 horas, dependiendo de las condiciones meteorológicas", explica la nota.

"El proyecto también incluye el cableado completo de la pista y la instalación de un nuevo sistema de cronometraje dedicado a eventos deportivos, también supervisado por Simico", destaca el texto.

A su vez, el interventor gubernamental y director general de Simico, Fabio Saldini, declaró que "está listo" el sistema de producción de nieve artificial en Valtellina para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

"Desde Livigno hasta Bormio, se ha realizado un excelente trabajo en colaboración con las comunidades, la región Lombardía, el ministerio de Infraestructuras y todo el gobierno, que nos ha apoyado desde el primer día", enfatizó Saldini.

"Sistemas de vanguardia con tecnologías avanzadas capaces de gestionar remotamente las cantidades variables de nieve en la ladera de Stelvio representan una mejora para el sistema y un legado extraordinario para toda la región, algo que solo los Juegos nos han permitido lograr", agregó el director general de Simico.

En igual sentido se expresó la alcaldesa de Bormio, Silvia Cavazzi, quien reconoció su satisfacción al anunciar "la puesta en marcha del sistema de producción artificial de nieve y la balsa de almacenamiento de agua".

"Es un proyecto estratégico que marca un paso fundamental para el futuro del área de esquí de Bormio. Este logro es fruto de la virtuosa colaboración entre los municipios de Bormio y Valdisotto, la provincia de Sondrio, la región Lombardía y Simico Spa, bajo la dirección del arquitecto Saldini", añadió Cavazzi.

Por su parte, el consejero regional de Lombardía, Massimo Sertori, indicó que con la puesta en marcha del sistema de producción de nieve artificial de Bormio "se materializa otro proyecto olímpico que mejorará las instalaciones deportivas para los próximos Juegos Olímpicos y, con el tiempo, para toda la zona".

"La gran sinergia y colaboración entre Simico, las autoridades locales y la región está demostrando ser la fórmula ganadora para diseñar, financiar e implementar proyectos importantes que cumplen con la normativa", completó Sertori. (ANSA).