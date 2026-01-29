Milán-Cortina 2026: construirá puente entre los pueblos, León XIV

El Santo Padre anunció que rezará por ello durante la entrega por parte de Athletica Vaticana de la "Cruz de los Deportistas", ya una tradición desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012

El cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, transmitió el mensaje de León XIV al arzobispo de Milán, Mario Delpini, durante una celebración en la iglesia de San Babila de Milán

"El Papa León XIV extiende su cordial saludo a todos los participantes en la celebración de bienvenida de la Cruz Olímpica de los atletas en la Iglesia de San Babila, con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina", relató Parolin

El cardenal agregó que el Papa espera que los Juegos Olímpicos Invernales inspiren "sentimientos de amistad y fraternidad, fortaleciendo la conciencia del valor del deporte al servicio del desarrollo humano integral"

"El Santo Padre nos asegura sus oraciones para que estos días de sana competición contribuyan a tender puentes entre culturas y pueblos, promoviendo la acogida, la solidaridad y la paz. Con estos deseos, el Sumo Pontífice se complace en enviar la deseada bendición apostólica, prenda de la constante asistencia divina", aseguró Parolin

A su vez, el arzobispo Delpini destacó que los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, contarán con la participación de atletas de 92 países, serán "un festival de cuerpos" además de una escuela moral y humana, capaz de enseñar a afrontar la derrota y a ser un jugador de equipo, a aceptar el sacrificio y a no ceder a la "seducción del rendimiento artificial"

Delpini ponderó que Milán-Cortina 2026 será también una escuela de "audacia e imaginación", capaz de "reconocer la condición de discapacidad sin convertirla en un tormento, sino vivirla como una condición propia, permitiéndonos expresar nuestros talentos y desafiar nuestros límites"

Pero el arzobispo también nos instó a recordar la conexión entre el cuerpo y el alma y a "no reducir el cuerpo a una máquina para ser explotada, a no reducir el cuerpo a un mecanismo complicado que ocasionalmente necesita ser ajustado, no reducir el propio cuerpo y el de los demás a un objeto de deseo, no reducir el cuerpo a una prisión para ser liberada, a una apariencia de la que avergonzarse"

Delpini confirmó además que la cruz de los atletas, que permanecerá en San Babila durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina 2026, "hablará a quienes saben escuchar como un cuerpo glorioso, el cuerpo ausente que atrae la mirada, evoca el recuerdo, despierta el asombro y nos convence a cantar el Aleluya Pascual"

"Si quieren saber qué es el amor, si quieren saber si hay esperanza, si quieren saber cuántos pueden convertirse en uno y qué poder de Dios hace posible que todos los miembros del cuerpo, aunque sean muchos, sean un solo cuerpo, si preguntan qué significa el mandamiento de Jesús de amarnos los unos a los otros, esto es lo que queremos decir: 'Miren a Jesús, adoren su cuerpo crucificado y resucitado, escuchen sus palabras y síganlo'", concluyó Delpini (ANSA)