Milán-Cortina 2026: Convocan a 12 atletas del Proyecto Jóvenes

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 03 FEB - La Fundación Cortina anunció que 12 jóvenes de los 23 integrantes de su Proyecto Juvenil fueron seleccionados para competir en la próxima edición de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Invernales.

Los atletas, que participaron del programa durante la temporada 2024-2025, representarán a Italia en seis disciplinas diferentes (esquí de fondo, snowboard, esquí de montaña, skeleton, curling y esquí alpino paralímpico), confirmando su papel fundamental en el apoyo al desarrollo de jóvenes talentos en deportes de invierno.

Este resultado demuestra la eficacia de un modelo, desarrollado por la fundación en 2023, que busca apoyar concretamente el crecimiento deportivo y personal de los atletas contribuyendo a ciertos gastos, como el entrenamiento mental, la nutrición, los gastos de viaje, las matrículas universitarias y el alquiler de material para la preparación del equipo.

El objetivo es doble: contribuir al desarrollo de atletas cualificados y permitirles convertirse en embajadores de los valores del deporte y de la región.

Un ejemplo son los miembros del Team Colli, actualmente empleados en el Centro de Curling de Cortina D'Ampezzo, quienes han desarrollado sus carreras profesionales dentro de la organización.

En total, entre atletas y profesionales, 16 jóvenes del Proyecto Juventud trabajan o participan activamente en el reto olímpico.

"Este proyecto, que seguiremos desarrollando en los próximos años, no sólo apoya el talento deportivo, sino que contribuye a construir el futuro legado del deporte y a crear un ecosistema de valores, conocimientos y habilidades capaz de impulsar el crecimiento en toda la región, continuando la gran tradición deportiva que conserva el Véneto", afirmó Stefano Longo, presidente de la Fundación Cortina.

El proyecto seguirá apoyando a nuevos atletas y el desarrollo profesional, con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dolomiti Valtellina de 2028. (ANSA).