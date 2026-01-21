Milán-Cortina 2026: Coventry destaca a la antorcha como símbolo de inclusión

"Es una forma de involucrar a personas de todos los ámbitos, que es precisamente lo que representan los Juegos Olímpicos. Para mí, a nivel personal, ha sido una experiencia increíblemente emotiva", declaró Coventry en la conferencia de prensa que ofreció a 16 días del inicio de Milán-Cortina 2026.

Coventry fue consultada por el reclamo del ex esquiador Silvio Fauner, integrante del equipo italiano que ganó la posta 4x10 kilómetros en los Juegos Olímpicos Invernales de Lillehammer 1994 y quien aseguró sentirse discriminado por el criterio de elección para los portadores de la antorcha de Milán-Cortina 2026.

"Cada Comité Organizador y cada país anfitrión puede aportar ideas ligeramente diferentes, y este relevo nos entusiasma mucho. Las imágenes que estamos viendo relacionadas con el relevo de la antorcha son inspiradoras y significativas", aseguró Coventry.

"Garantizar que todos se sientan incluidos es un reto complejo para cualquier Comité Organizador, pero creo sinceramente que el trabajo realizado ha sido excelente", insistió la presidenta del COI.

"Espero que la gente se sienta inspirada y orgullosa del relevo de la antorcha olímpica. Por lo que estamos viendo y la respuesta que hemos recibido hasta ahora, la respuesta ha sido sumamente positiva", completó Coventry.

En tanto, más de 10.000 personas recibieron a la antorcha de Milán-Cortina 2026 en su paso por Schio (Vicenza) en su camino por el territorio italiano que la llevará luego a Pádova.

Unos 2.000 estudiantes de escuelas locales formaron parte de esa multitud que recibió al convoy de los 14 equipos de relevo, que tuvo a Caterina Cocco, patinadora artística de Altissimo (Vicenza), inaugurando el grupo de estafetas que incluyó también a la joven Chiara, de 17 años y estudiante del complejo escolar de Schio.

En la Piazza Statuto, el relevo recayó en el chef Lorenzo Cogo, de 39 años, quien fue recibido por la alcaldesa Cristina Marigo y un representante del ayuntamiento.

Cerrando el relevo, dentro del campus escolar, estuvo Roberto Dori, de 71 años, un ex patinador artístico de Vicenza con vínculos con Schio.

Asimismo, 20 policías locales y 63 voluntarios estuvieron presentes en el evento, garantizando la seguridad y la fluidez del recorrido.

El relevo de la antorcha de Milán-Cortina 2026 continuará mañana, cuando comenzará en Chioggia y, tras pasar por Stra, Treviso y Porto Marghera, concluirá en Venecia, donde tendrá lugar la "Celebración de la Ciudad" en la Plaza de San Marcos.

Este evento, abierto al público, dará la bienvenida a la llegada del relevo de la antorcha con música, entretenimiento y actividades de gastronomía para toda la comunidad.

Una parte de las donaciones recaudadas en las Villas durante el recorrido de la antorcha se destinará a la recolección y distribución de excedentes de alimentos durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

El recorrido de la antorcha pasará luego a Friuli-Venecia Julia como parte del plan de visitas a todas las capitales regionales a partir del viernes 23.

Comenzará en Trieste, adonde arribará procedente de la zona de Gorizia, y recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar a la Piazza Unità.

El primer portador de la antorcha en Trieste partirá de Viale Miramare y el encendido del pebetero está previsto en la Piazza Unità d'Italia, donde comenzarán las celebraciones.

Habrá 42 portadores de la antorcha en Trieste, tres de los cuales fueron elegidos por el ayuntamiento (Veronica Toniolo, campeona olímpica de judo; Giovanna Micol, regatista del equipo ganador de la primera edición de la Copa América Femenina; y Matteo Parenzan, campeón paralímpico de tenis de mesa).

La antorcha llegará a Gorizia el sábado y ofrecerá una ruta que comenzará desde la Piazza del Municipio, tras lo cual se detendrá en la Piazza della Transalpina, en la frontera con Eslovenia.

Luego pasará por otras localidades de la zona de Isonzo, llegando al monumento militar de Redipuglia antes de dirigirse a Palmanova (Udine) por la autopista A4.

Posteriormente llegará a Udine, saliendo de Via Cividale y llegando a la Piazza Libertà durante un recorrido en el que 37 personalidades del deporte y el entretenimiento vestirán el chándal blanco, entre ellas el ícono del baloncesto de Udine y la región, Michele Antonutti.

La lista incluirá también a la presentadora de televisión Lodovica Comello; al ex futbolista Luigi De Agostini, miembro de la selección italiana en el Mundial de 1990; la campeona mundial de vóleibol Rachele Sangiuliano; y el corredor de media distancia Venanzio Ortis, medallista de oro y plata en el torneo europeo celebrado en Praga en 1978.

La nómina se completará con la gimnasta rítmica Tara Dragas, representante de ASU Udine, medallista de bronce en la cinta del Mundial de Bakú y estrella en el Mundial de Río de Janeiro; y la ex futbolista Alessia Tuttino, estrella del Tavagnacco Calcio y de la selección italiana.

El recorrido continuará el domingo 25 en Pordenone, donde la antorcha será portada por 28 estafetas, entre ellos Umberto Coassin, de 87 años, quien ya la llevó en los Juegos Olímpicos de Cortina d'Ampezzo de 1956; Giada Rossi, campeona paralímpica de tenis de mesa de 2024; y Rossella Viol, campeona mundial de marcha nórdica. (ANSA).