Milán-Cortina 2026: Coventry elogia "organización maravillosa"

"Los atletas están llegando y el espíritu olímpico se siente por todas partes. Llegar a Milán fue como volver a casa; sentí una calidez y un afecto inmensos", afirmó Coventry, quien debutará oficialmente en la vigésima edición de los Juegos Olímpicos Invernales como la primera presidenta mujer del COI.

"Encontré un equipo fantástico y una organización maravillosa", agregó Coventry durante su reunión con el gobernador de la región Lombardía, Attilio Fontana, en el Palazzo Lombardia.

Coventry también ofreció un balance de la situación antes de las competiciones: "Todos están aportando lo suyo; las partes interesadas están muy activas. Se ha invertido muchísimo trabajo y ahora estamos cerca de la línea de salida", resaltó.

"Me encantó recibir noticias de la presidenta del COI, Kirsty Coventry, quien nos felicitó por el trabajo realizado, por las distintas sedes que visitó y, sobre todo, por la excelente gestión de todo", valoró a su vez Fontana.

"Ahora, paso a paso, llegaremos a la inauguración. Esperemos que haga buen tiempo, porque con sol, serán unos Juegos Olímpicos fantásticos. Ya he visto fotos de Bormio y Livigno con mucha nieve, y la vista es preciosa. Estoy seguro de que, con este telón de fondo, quienes las sigan quedarán cautivados", confió Fontana.

El encuentro contó además con la presencia del presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó, quien destacó que "la inauguración del Pabellón Olímpico Niguarda es un mérito de todos nosotros y realza aún más el papel del movimiento olímpico Milán-Cortina 2026 y su legado".

"También agradezco a la región Lombardía su excepcional contribución, reconocida no sólo a nivel internacional por el COI, sino por todos los miembros de la familia olímpica. Son días maravillosamente locos, un delirio que hemos buscado y deseado toda nuestra vida", añadió Malagó, reemplazado como titular del Comité Olímpico Italiano (CONI) por Luciano Buonfiglio.

Malagó también admitió su ansiedad en la "recta final" hacia la ceremonia inaugural prevista el viernes 6 de febrero en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro, "aunque siempre he dicho que los últimos días antes del inicio podrían ser útiles".

"Es fácil de entender, viendo el dinamismo que caracteriza a las sedes donde se celebrarán las competiciones. Un dinamismo que forma parte de nuestra historia, de nuestro ADN. Pero yo diría que forma parte de cualquier iniciativa vinculada a un gran evento deportivo", reflexionó.

"También hay muchos detalles que marcan la diferencia en la organización de un evento de estas características, porque lo que más deseamos es estar a la altura de las expectativas y exigencias de las federaciones internacionales, en un escenario que el mundo entero pronto estará listo para presenciar", completó Malagó.

En tanto, Buonfiglio refirió estar "tenso, no preocupado" de cara al inicio de Milán-Cortina 2026: "siempre he sido optimista por naturaleza, pero es Italia lo que me convierte en uno. Somos los mejores resolviendo problemas", enfatizó.

"El hecho mismo de que ya no haya entradas para la ceremonia inaugural, a pesar del precio que criticaron, es un indicio.

Espero un gran éxito", argumentó Buonfiglio tras la presentación del Informe Deportivo en el Foro Itálico.

El presidente del CONI también habló sobre la seguridad durante Milán-Cortina 2026: "Analicemos el pasado y los grandes eventos que hemos organizado. Nuestro servicio de seguridad siempre ha funcionado. Tuvimos el Jubileo, ¿pasó algo? Tuvimos la Ryder Cup con jefes de estado, y todo funcionó", recordó.

Por último, Buonfiglio aseguró sentirse "privilegiado" por haber sido incluido entre los portadores de la antorcha de Milán-Cortina 2026 durante su recorrido por todo el territorio italiano.

"Me entreno casi a diario, hay que estar preparado. Llevar la antorcha, para quienes han dedicado toda su vida al mundo del deporte, es la forma de reconocer su gran trayectoria. Es un gran privilegio y una gran emoción", admitió.

"Hoy en día casi parece difícil reconocer el espíritu olímpico.

Cuando un atleta entra en la grilla de salida, está listo porque ha trabajado duro. Si todos llegáramos preparados, sería un éxito", agregó Buonfiglio más tarde durante el evento "Motore Italia - Edizione Roma Capitale 2026", organizado por Class Editori MilanoFinanza. (ANSA).