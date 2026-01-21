Milán-Cortina 2026: Coventry reivindica neutralidad del COI

"Como COI, somos conscientes del contexto más amplio en el que operamos, incluidas las dinámicas geopolíticas y los debates políticos globales en curso. Dicho esto, es importante tener claro nuestro papel y mandato", subrayó Coventry en rueda de prensa.

"Nuestra responsabilidad es garantizar que todos los Comités Olímpicos Nacionales estén representados en los Juegos Olímpicos y seguiremos desempeñando esta tarea lo mejor que podamos, ofreciendo apoyo cuando sea necesario", aseguró la titular del COI.

"En cuanto a Estados Unidos, aún no hemos tenido comunicaciones formales con la Casa Blanca. Sin embargo, hemos tomado nota del anuncio oficial del presidente Donald Trump sobre los representantes que participarán en los Juegos. Por lo tanto, esperamos reunirnos con el vicepresidente (James David Vance, Ndr) y su delegación en Milán-Cortina", agregó Coventry.

La ex nadadora zimbabuense, ganadora de medallas doradas en Atenas 2004 y Pekín 2008, debutará formalmente como la primera mujer presidenta del COI y la primera africana en ocupar el cargo en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina que se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero, en medio de la creciente tensión internacional entre Estados Unidos y otros países.

El debut de Coventry también estará signado por la imposibilidad de los atletas de Rusia y de Bielorrusia de competir representando a su país con bandera, himno y colores de su nación en su uniforme por la guerra con Ucrania iniciada en febrero de 2022 y deberán hacerlo como "neutrales", tal como sucedió en París 2024.

Diferente es la situación de los atletas israelíes, que sí podrán competir representando a su país regularmente pese al reclamo internacional por el genocidio contra el pueblo de Palestina en Gaza.

"El deporte siempre es una actividad humana y los Juegos Olímpicos son su momento más significativo. Es importante enfatizar esto en el momento más difícil, cuando prevalece la sensación de ser parte de un conflicto que se extiende", advirtió Adolfo Urso, ministro de Empresa y Made in Italy.

"Y debemos hacerlo con el deporte y con los valores de la competencia pacífica en un mundo que se desliza hacia el conflicto. Espero, también por esta razón, que los Juegos Olímpicos sean un éxito y una verdadera advertencia para reanudar la competencia pacífica entre personas, naciones y continentes", agregó Urso durante la presentación de los sellos conmemorativos dedicados a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Milán Cortina 2026 y la exposición sobre los Juegos en el museo Mimit.

"Necesitamos que los Juegos Olímpicos sean un éxito para que el mundo comprenda que debemos contrarrestar esta era de conflictos destacando los valores del deporte y la competencia pacífica, donde algunos llegan al podio, pero todos trabajan juntos para alcanzar el éxito", concluyó el ministro.

"Necesitamos encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad y la experiencia de los aficionados, los Comités Olímpicos Nacionales y los atletas. Si analizamos cómo está estructurado el modelo actual, creo firmemente que tomamos la decisión correcta al ofrecer unos Juegos más distribuidos, pero esto ha añadido más complejidad", reconoció luego Coventry sobre la organización de los Juegos Invernales 2026 en Milán y Cortina d'Ampezzo.

"Estamos muy cerca, faltan 16 días, así que estamos todos muy emocionados. Estamos muy ilusionados con todo lo que ha pasado hasta ahora. Lo que podemos aprender de Milán-Cortina es que, en última instancia, podremos analizarlos y evaluar el impacto de esta decisión. Creo que al principio todos pensamos: 'Bueno, simplemente los haremos un poco más distribuidos porque es más sostenible'. Sí, es totalmente cierto, pero añadió más complejidad a la implementación y organización de los Juegos", insistió Coventry.

En tal sentido, el suizo Christophe Dubi, director ejecutivo del COI para los Juegos Olímpicos, manifestó su optimismo en que "todo estará listo a tiempo" para Milán-Cortina 2026 pese a reconocer que todavía "hay trabajo por hacer".

"Claro que queda trabajo por hacer, absolutamente, y bastante.

Por lo que me han dicho, no es un proyecto complejo. Hay mucha confianza, aunque no puedo negar que las obras siguen en marcha", añadió Dubi en conferencia de prensa al hablar del estado de las instalaciones, en especial sobre el Cortina Sliding Centre.

Dubi también fue consultado por el Santa Giulia Arena y respondió que "la estructura es espectacular", tras lo cual destacó que "considerando la complejidad del proyecto y el hecho de que comenzó tarde, lo que se ha logrado en tan poco tiempo es notable".

"Aquí también, el nivel de confianza es muy alto. Más de 1600 personas trabajan allí a diario, los pasillos internos y las estructuras temporales aún están por completar, aproximadamente la mitad de los vestuarios ya están listos para recibir a los equipos, mientras que el resto se completará en unos días", relató Dubi.

"Todo estará listo cuando comiencen las competiciones, sin ningún problema. Esto es normal en instalaciones temporales y proyectos de esta envergadura", concluyó el director ejecutivo del COI para los Juegos Olímpicos. (ANSA).