Milán-Cortina 2026: critican venta online de indumentaria de estafetas

La prensa de Lecco reveló que la indumentaria está a la venta en 1.500 euros a pesar de que el equipo proporcionado por la Fundación Milán-Cortina 2026 es intransferible.

"Es gravísimo. Provoca asombro y profunda tristeza", aseveró Matteo De Zaiacomo, presidente de la asociación que supuestamente suministró el traje utilizado para llevar la llama olímpica a la Grignetta, una montaña en la provincia de Lecco.

El ascenso de Grignetta con la antorcha olímpica, subraya el grupo histórico, fue un inmenso honor para el Ragni, precisamente porque está íntimamente ligado al espíritu amateur, la lealtad, la solidaridad y el compartir que inspiran el movimiento olímpico y son los mismos valores fundacionales del Ragni di Lecco.

"Comercializar un símbolo de estos valores es absolutamente reprensible y vergonzoso", declaró De Zaiacomo.

El grupo ha anunciado su intención de identificar al responsable del acto y tomar todas las medidas necesarias para proteger su imagen e historia.

El anuncio ha sido eliminado posteriormente, pero a través de las fotos, que incluyen un desgarro en el pantalón del chándal, los escaladores harán todo lo posible para identificar al responsable (ANSA).