Milán-Cortina 2026: Cuestionan presencia de Ghali en ceremonia de apertura

"La presencia de Ghali en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos es una noticia desconcertante, aún más repugnante considerando que mañana es el Día de la Memoria del Holocausto", declararon fuentes de la Lega, enfatizando "la consternación del partido a todos los niveles".

"Los Juegos de Milán-Cortina 2026 serán una tarjeta de presentación extraordinaria para Italia ante el mundo, un evento posible gracias a años de arduo trabajo con las mujeres y los hombres de la Lega en primera línea", explicaron las mismas fuentes.

"Es realmente increíble encontrar a alguien que odia a Israel y a la centroderecha, ya objeto de escenas vergonzosas y vulgares, en la ceremonia inaugural. Italia y los Juegos merecen un artista, no un fanático pro-PAL", completaron las fuentes de la Liga.

Minutos después llegó el respaldo para Ghali por parte de Irene Manzi, líder del grupo del Partido Demócrata en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y quien aseguró que "los ataques contra el cantante "son completamente inaceptables".

"Por un lado, el ministro (de Deportes y Juventud, Andrea) Abodi, que exige censura preventiva; por otro, la Liga, que lo ataca con insultos indecibles. El arte es libre y no puede ser explotado por motivos políticos o ideológicos", aseveró Manzi.

"El ministro de Cultura (Alessandro) Giuli debería actuar: debería sentir la responsabilidad de intervenir y distanciarse de estas reacciones. Ghali merece respeto por la valiosa labor artística y cultural que realiza: cualquier forma de intimidación contra un artista es inaceptable en un país civilizado", subrayó Manzi. (ANSA).