Milán-Cortina 2026: Cumpliremos los compromisos, Abodi

"Cumpliremos con nuestros compromisos. El plan maestro se completará con 95 proyectos, por lo que los efectos serán visibles incluso después de Milán-Cortina 2026, así como la continuidad de las actividades de Societá Infrastrutture Milán-Cortina (Simico) hasta 2033", afirmó Abodi.

El ministro ofreció una rueda de prensa tras un encuentro celebrado en Rímini y consideró que "cuando se estableció el final del ciclo de vida de la empresa Simico, quizás no consideraron adecuadamente la importancia de estos proyectos, especialmente los de gran envergadura".

"Como expliqué brevemente cuando el gobierno de Giorgia Meloni asumió el cargo a finales de 2022, digamos principios de 2023, nos dimos cuenta, incluso en la sala de control, de que no podríamos completar algunos de estos proyectos antes de los Juegos, y nos habríamos arriesgado a interferencias de las obras durante los Juegos, lo cual habría sido absolutamente inapropiado, ya que habría generado incertidumbre y confusión en un momento en el que todos debemos estar muy concentrados en lograr el mejor resultado organizativo posible", explicó.

"Hemos seleccionado los proyectos, llamémoslos así, que pueden y no pueden posponerse.

“Hemos completado los inaplazables, los estamos completando todos, y los aplazables comenzaremos a implementarlos con la empresa, en colaboración con otras entidades, empezando por Anas, inmediatamente después de la conclusión de los Juegos Paralímpicos”, precisó Abodi.

El ministro agregó que este escenario “es prueba, en cualquier caso, de un compromiso que hemos asumido y que pretendemos cumplir hasta el final”.

“Sabemos que para completar proyectos como los que llevaremos a cabo en Longarone, Cortina, Sondrio y otros —proyectos complejos que requieren una construcción a medio plazo— se necesita tiempo, simplemente eso”, remarcó.

Abodi también destacó que el “desafío” de Milán-Cortina 2026 también se centra en el “legado que dejamos” en la región.

“Hay una sensación de cosecha tras una siembra organizativa que abarca los Juegos, pero también la infraestructura”, refirió Abodi, quien enfatizó que Milán-Cortina 2026 es “un encuentro con la historia”, con Italia “en el centro del mundo”.

“Nuestro modelo italiano estará listo cuando llegue el momento”, aseguró Abodi, quien fue cuestionado en la cámara de diputados por Luana Zanella, líder del grupo AVS.

“Ministro Abodi, si por escépticos se refiere a nosotros, los ecologistas, a las voces de las comunidades locales y a las de las numerosas asociaciones, pues bien, pedíamos unos Juegos Olímpicos sostenibles desde todos los puntos de vista, tanto financiero como medioambiental, en consonancia con la agenda del Comité Olímpico Internacional (COI), un organismo desatento”, expresó Zanella.

“No atendió a razones, no se involucró: ahora tiene pocos motivos para ensalzar las glorias de proyectos inútiles”, agregó Zanella, quien advirtió que la nueva pista de bobsleigh “generará una deuda gigantesca”.

“¿Quién la pagará? Incluso quieren construir un teleférico inútil para transportar a 2000 personas por hora a los Dolomitas, que mientras tanto se desmoronan. De los 98 proyectos planificados, casi la mitad no verá la luz a tiempo para el evento deportivo”, criticó.

“De hecho, al menos 44 proyectos diseñados por Simico solo se completarán después del inicio de los Juegos Olímpicos, el próximo febrero. Además, algunos de los proyectos que se ‘completarán’ solo estarán a medio terminar, y otros, los temporales, tendrán que ser desmantelados. Tengan en cuenta sus deudas y a sus comunidades locales.

“Su egocentrismo solo los beneficia a ustedes mismos", acusó Zanella a Abodi.

Por su parte, Fabio Saldini, director general de Simico, respaldó los dichos de Abodi respecto de que "todos los proyectos deportivos estarán terminados para los Juegos Olímpicos".

Saldini destacó que para los Juegos de Invierno de 2026 hay un total de "98 proyectos, incluidos 48 deportivos, 35 de los cuales son inaplazables" y también enfatizó que "logramos completar la primera aprobación de la pista de bobsleigh en Cortina".

Luego fue el turno de Attilio Fontana, gobernador de la región Lombardía quien argumentó que el aumento de los costos estimados originalmente para las instalaciones de Milán-Cortina 2026 derivan del incremento "de las materias primas".

Asimismo, el gobernador de Lombardía indicó que Milán-Cortina 2026 ofrecerá la primera edición de los Juegos Olímpicos Invernales "sostenibles".

"Estamos llevando a cabo obras que ya eran necesarias para la zona, aprovechando los Juegos para anticiparnos a los plazos y finalizarlas de inmediato. El 40% de los proyectos están relacionados con carreteras y accesibilidad", detalló.

Fontana también anticipó que la Villa Olímpica se convertirá en una gran residencia de estudiantes, mientras que el Palacio de Santa Giulia será un escenario para grandes eventos musicales y deportivos.

"Creo que esto es lo importante. Hemos invertido aproximadamente 5000 millones de euros en Lombardía, de los cuales 450.000 millones provienen de fondos regionales, destinando todas estas inversiones a mejoras en la infraestructura vial, ferroviaria y de instalaciones deportivas", subrayó.

"Por lo tanto, todas estas son intervenciones solicitadas por la región, que aprovechamos gracias a los Juegos Olímpicos, anticipándonos a los plazos, pero que deberían haberse hecho de todos modos. Y, por lo tanto, todos estos proyectos beneficiarán a la región", concluyó Fontana. (ANSA).