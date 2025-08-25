Milán-Cortina 2026: De Sanctis reivindica el legado paralímpico

“La dimensión paralímpica empezó a cambiar a partir de Londres y fue un crescendo hasta París, que dejó un legado muy importante: allí ganamos más medallas que nunca, con un récord difícil de igualar. Hace un año, comenzaron los Juegos Paralímpicos de París 2024, y el legado del medallero italiano es una larga ola que se extiende hasta Milán-Cortina”, destacó De Sanctis. “El movimiento crece año tras año, y muchos deportes paralímpicos están surgiendo a nivel nacional”, enfatizó De Sanctis en diálogo con ANSA dos meses después de haber sido electo presidente del CIP.

“Podríamos hacer más, incluso en los medios de comunicación, quizás creando nuestro propio canal y asegurando que el mundo paralímpico se mencione a diario. Pero más importante que las medallas es brindar a las personas con discapacidad la oportunidad de participar en el deporte”, enfatizó De Sanctis.

El presidente del CIP analizó también cómo los próximos Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina 2026 “pueden ser la culminación de todo lo que estamos haciendo desde una perspectiva paralímpica, a pesar de que se trata de Juegos Olímpicos de invierno y no de verano, con menos disciplinas, pero no por ello menos importantes”.

“El hecho de que se celebren en Italia podría tener un impacto extraordinario en el futuro del movimiento”, resaltó De Sanctis.

Además, destacó que el camino del CIP está en constante evolución, porque “no deberíamos enfocarnos sólo en la cantidad y el valor de las medallas, sino en el hecho de que los Juegos Paralímpicos modernos son ahora gemelos de los Juegos Olímpicos”.

“Celebrar los Juegos en Italia es extremadamente difícil, me hubiera encantado que también se celebraran en Roma, pero lamentablemente se cancelaron tres veces debido a la victoria de Atenas y luego porque primero (Mario) Monti y luego (Virginia) Raggi no permitieron que la ciudad se presentara”, recordó De Sanctis en alusión al ex premier y a la ex alcaldesa de la capital, respectivamente.

“(Luciano) Buonfiglio y yo nos hemos apuntado a la candidatura.

No es fácil que los Juegos Paralímpicos se celebren en Italia, hay mucho por hacer. Hemos nombrado a un interventor especial para que se haga mucho. Hay cierta preocupación y aún quedan algunos asuntos por resolver, pero estoy seguro de que podemos causar una buena impresión”, confió De Sanctis sobre el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI).

Finalmente, De Sanctis ofreció una reflexión sobre su aventura al frente del CIP, cuyos primeros meses de trabajo fueron muy intensos.

“Tuve que cambiar muchas cosas siguiendo las directrices del programa, empezando por el Centro Paralímpico Federal.

Liquidamos la hipoteca e intentamos reducir costes, que eran desorbitados en comparación con los ingresos”, reveló.

“Reorganizamos las oficinas, hemos hecho muchas cosas y aún nos queda mucho por hacer.

Estoy siguiendo el programa, reorganizando también el área local y dándole más autonomía: la fuerza del movimiento paralímpico reside precisamente en el área local, que debe ser más autónoma, firmar acuerdos directamente y generar la energía necesaria para obtener otros recursos financieros y realizar actividades de promoción, que es lo que falta para que más miembros participen en el deporte", subrayó el titular del CIP.

"A nivel superior debemos lograr mantener esta tendencia. En cuanto a la creación y la promoción, todavía estamos un poco por detrás de otros países, especialmente los anglosajones", completó De Sanctis. (ANSA).