Milán-Cortina 2026: Doble cirugía para Vonn

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 09 FEB - La esquiadora estadounidense Lyndsey Vonn fue sometida a una doble cirugía para reparar una fractura de fémur en la pierna izquierda mediante fijación externa tras la espectacular caída que protagonizó en la pista Olympia durante la prueba de descenso libre de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026

Según pudo confirmar ANSA, la cirugía se realizó en el Hospital Ca' Foncello de Treviso, adonde Vonn había sido trasladada en helicóptero desde el Hospital Codivilla de Cortina d'Ampezzo tras la caída que protagonizó en la víspera

La estadounidense de 41 años ya había sido intervenida ayer para la estabilización de una fractura en su pierna izquierda, según anunció la Dirección de la Autoridad Sanitaria Local de Treviso (ULSS 2)

El Hospital Ca' Foncello de Treviso, uno de los hospitales de referencia de Milán-Cortina 2026, informó que Vonn fue operada por cirujanos ortopédicos luego de haber sido trasladada por decisión del personal médico estadounidense a partir de recomendaciones del Servicio Médico regional

El helicóptero trasladó a la esquiadora a Treviso, donde fue atendida por personal médico y llevada al quirófano, donde cirujanos ortopédicos de Ca' Foncello estaban listos para intervenir

Vonn permanece en el departamento de Ortopedia del Hospital Ca' Foncello de Treviso, donde "quizás permanezca aquí unos días más", según anunció esta mañana un portavoz de la autoridad sanitaria local, Ulss2

La estadounidense se encuentra en su habitación a la espera de un boletín médico: "Las oficinas de prensa prohibieron estrictamente la divulgación de cualquier información, y a los médicos no se les ha permitido decir nada ni acceder a ningún espacio", añadió el portavoz de Ulss2

"Contrariamente a lo que habríamos ordenado, han impuesto estrictamente esta política. La voluntad del paciente es la prioridad, por lo que debemos acatar, a regañadientes, esta política que han decidido", concluyó la misma fuente

Sin embargo, la prensa estadounidense reveló que Vonn también necesitó la cirugía para "prevenir complicaciones relacionadas con la inflamación y la circulación sanguínea"

El médico personal de la esquiadora estuvo presente en la cirugía, "pero solo asistió, mientras cirujanos italianos guiaban los procedimientos", añaden los reportes

Vonn, que volvió a la actividad en 2024 luego de su retiro en 2019, había confirmado su presencia en Milán-Cortina 2026 pese a la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda que sufrió mientras competía en la prueba de descenso libre en Crans Montana

El público pudo escuchar los gritos y alaridos de dolor de la estadounidense, que planeaba despedirse de los Juegos Olímpicos justamente en Milán-Cortina 2026 y se estrelló a los pocos segundos de iniciar la competencia, antes de la primera marca intermedia

Vonn se había lesionado la rodilla izquierda en un mal aterrizaje al finalizar un salto en Crans Montana el pasado 30 de enero, tras el cual terminó impactando contra las redes de protección, sin que se le hubiesen soltado los esquíes, y fue inmediatamente socorrida luego del incidente, previo al cual otras dos colegas habían corrido la misma suerte

"Fue una decisión que sólo ella podía tomar, ya que conoce sus lesiones mejor que nadie", afirmó el presidente de la Federación Internacional de Esquí, el sueco Johan Eliasch, sobre la presencia de Vonn en la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales

Eliasch agregó que Vonn sufrió un accidente "increíblemente desafortunado, un caso entre mil", tras lo cual relató que la estadounidense "se acercó demasiado a la puerta, se quedó atrapada en el aire y comenzó a dar vueltas"

Vonn llegó a Milán-Cortina 2026 como candidata a lograr medallas, como el oro que celebró en la prueba de descenso en Vancouver 2010, donde también sumó bronce en SuperG, como lo hizo en descenso ocho años después en Pyeongchang

La estadounidense, que esta temporada logró dos victorias y cinco podios en ocho competencias disputadas, se había perdido los Juegos Olímpicos Invernales de Sochi 2014 justamente por una lesión de rodilla

Vonn, quien lleva una prótesis de titanio en su rodilla derecha por accidentes anteriores, había acumulado en la pista Olympia 12 de sus 84 victorias en la Copa del Mundo además de haber ganado 6 carreras de descenso y otras 6 de supergigante

La estadounidense también había manifestado su intención de competir en la prueba combinada por equipos del martes 10 y en la de supergigante en programa el jueves 12

Vonn es "un monumento, un legado para todos, y sólo podemos desearle una recuperación completa, no sólo física", declaró en tanto Andrea Abodi, ministro de Deporte y Juventud de Italia

"Sin duda, ahora está en buenas manos, así que lo más importante es que se recupere, porque ahora comienza una nueva etapa", agregó Abodi durante la presentación de la tercera edición del "Tren del Recuerdo" y las iniciativas patrocinadas por la Presidencia del Consejo de Ministros con motivo del Día del Recuerdo de los Mártires de las Foibe y del xodo Juliano-Dálmata

Por su parte, el presidente de la región Véneto, Alberto Stefani, entregó un ramo de flores a Vonn con una nota que incluía el mensaje: "Incluso en la adversidad, su espíritu sigue siendo una poderosa fuente de inspiración para los atletas y para cualquiera que crea en los valores de la dedicación, el sacrificio y la perseverancia. Con sincera admiración y mis mejores deseos". (ANSA)