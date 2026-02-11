Milán-Cortina 2026: Doblete de Francia en biatlón

Simon se impuso en la prueba disputada en Anterselva al frenar el cronómetro en 41'15"6, un tiempo con el que superó a Jeanmonnot (42'08"7) y a Hristova (42'20"1).

La flamante campeona celebró una victoria que le representa también una redención moral, después de un período que la vio en el centro de tensiones, controversias y sospechas dentro de su propio equipo.

A su vez, Hristova, de 22 años, conquistó una medalla de bronce pese a que nunca había estado ni cerca de entrar en el "top 10" de la Copa del Mundo durante su carrera.

"Ver a naciones más pequeñas subir al podio es la mejor publicidad posible para nuestro deporte. Empecé en este deporte a los 11 años y siempre he soñado con una medalla. Estoy muy feliz de haber cumplido este sueño", declaró Hristova (ANSA)