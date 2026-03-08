Milán-Cortina 2026: dominio chino en biatlón individual

En la categoría sentada, la victoria fue para la surcoreana Yunji Kim, quien antecedió a la alemana Anja Wicker y a la estadounidense Kendall Gretsch, mientras que el chino Con Zixu Liu superó a su compatriota Zhongwu Mao y al ucraniano Taras Rad entre los varones.

En la categoría de pie, la canadiense Natalie Wilkie cruzó la meta delante de la china Zhiqing y de la ucraniana Olekasandra Kononova.

El podio masculino, en tanto, estuvo compuesto por el chino Jiayun Cai, el canadiense Arendz y el alemán Marco Maier.

Entre los atletas con discapacidad visual, que cuentan con asistencia acústica en el campo de tiro, la china Yue Wang se impuso por delante de la checa Simona Bubenickova y de la alemana Johanna Recktenwald.

A su vez, el chino Hesong Dang superó a los ucranianos Maksym Murashkovskyi y Dmytro Suiarko entre los hombres. (ANSA).