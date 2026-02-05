Milán-Cortina 2026: DT Hollrigl apuesta por "inocencia" de Passler

"La noticia impactó duramente a todo el equipo, eso está claro.

Pero esa misma noche nos reunimos para hablarlo y estamos con Rebecca", afirmó Hollrigl tres días después de que se conociera el positivo de Passler.

Hollrigl habló con la RAI desde Alemania y explicó que el equipo "buscó asesoramiento psicológico sobre la mejor manera de afrontar la situación" por el caso de Passler, quien dio positivo por un inhibidor de la aromatasa durante un control antidoping fuera de competición realizado el pasado 26 de enero.

"Naturalmente, la noticia impactó duramente a todo el equipo.

Rebecca Passler es una parte importante de nuestro equipo.

Estamos seguros de su inocencia y de que el asunto se aclarará", confió el entrenador.

"Rebecca es una mujer fuerte y de carácter firme: seguramente se recuperará con el tiempo", agregó Hollrigl, quien comentó que Passler, "dadas las circunstancias, se encuentra bastante bien".

En cambio, Hollrigl declinó entrar en detalles sobre el positivo de la atleta de 22 años: no sé cómo ocurrió y no quiero dar información porque el caso está en manos de los abogados y la fiscalía", explicó.

"Sabemos que todo el mundo nos está observando, y creo que también seremos lo suficientemente inteligentes como para no enfocarnos en lo que se escriba", respondió el DT respecto de un eventual clima de "hostilidad" sobre los atletas italianos.

Por último, Hollrigl adelantó que, por ahora, no se nombrará una sustituta para Passler: "Con las cuatro chicas que tenemos, creemos que estamos en una buena posición, y empezaremos con eso. En todo caso, veremos hacia el final, también en función de la salud del equipo, si optamos por una reserva para los relevos", concluyó el DT.

El Comité Olímpico Italiano (CONI) ordenó el pasado lunes 2 la exclusión inmediata de Passler del equipo "azzurro" que competirá en Milán-Cortina 2026, tras lo cual advirtió que se reservará el derecho de evaluar, de ser posible, una posible sustitución.

La fiscalía de Bolzano inició una investigación respecto del doping de Passler, quien fue separada del equipo italiano y debía participar en la competencia de biatlón de Milán-Cortina 2026, que se llevará a cabo del viernes 6 al domingo 22.

La atleta, que no está siendo investigada, fue suspendida provisionalmente por la Agencia Antidoping de Italia (NADO), según confirmó la Unidad de Integridad del Biatlón (UIB) con un comunicado.

El expediente abierto por la fiscalía de Bolzano es un paso necesario, dado que en Italia la administración y el uso de sustancias dopantes constituyen un delito (artículo 586).

La fiscalía de Bolzano es competente porque los hechos ocurrieron en el Tirol del Sur y el control se realizó en Anterselva.

Las autoridades buscan aclarar la situación antes de definir posibles cargos penales contra Passler, determinando si la atleta actuó sola, si recibió ayuda o si fue víctima de una conspiración en su contra.

Además, la fiscalía espera más pruebas, probablemente análisis adicionales de la muestra de orina tomada a Passler por los Carabineros, y sólo entonces decidirá si abren una investigación exhaustiva.

El presidente de la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI), Flavio Roda, anunció que la entidad está investigando el incidente y planea apoyar en todas las sedes pertinentes a Passler, la tercera mejor atleta del país en la temporada 2026 de biatlón.

El letrozol -que es usado terapéuticamente en casos de cáncer de mama- es un inhibidor de la aromatasa prohibido por la Agencia Mundial Antidoping (WADA) bajo la categoría de moduladores hormonales y metabólicos, ya que se utiliza para mejorar el rendimiento al contrarrestar los efectos secundarios estrogénicos de los esteroides anabólicos.

Los atletas lo utilizan para reducir la retención de líquidos y prevenir la ginecomastia (desarrollo de tejido mamario) durante ciclos de aplicación de esteroides para desarrollo muscular.

El uso del letrozol está prohibido en el deporte por la WADA por dos razones principales: estimula la producción de testosterona, lo que ayuda a reducir la fatiga, y puede utilizarse para enmascarar el consumo de esteroides anabólicos.

(ANSA).