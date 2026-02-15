Milán-Cortina 2026: Dura caída de Elias Lajunen

Lajunen, de 18 años, golpeó la espalda y la cabeza con fuerza contra la nieve compacta tras un truco mal ejecutado durante su primer salto de la clasificación en el Snow Park de Livigno.

El finlandés fue atendido por los médicos de la competencia y luego fue trasladado en camilla, mientras que la competición se interrumpió unos minutos antes de reanudarse con normalidad.

La oficina de prensa del equipo finlandés confirmó a ANSA que el joven está "consciente" y "mueve brazos y piernas".

El reporte adelanta que Lajunen, quien ya quedó descartado para competir en Milán-Cortina 2026, será sometido a nuevos estudios médicos en las próximas horas. (ANSA).