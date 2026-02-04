Milán-Cortina 2026: EEUU anunció sus abanderados

Jackson, de 33 años, es campeona de patinaje de velocidad y ya fue la primera afroamericana en ganar una medalla de oro olímpica en los Juegos de Invierno de Pekín 2022 (en los 500 metros).

Junto a Jackson desfilará Del Duca, un bobslender de 33 años con raíces italianas (procedente de Sicilia y Nápoles) que se dará el gusto de competir en su segunda edición de los Juegos Olímpicos Invernales, pues su debut fue en Pekín 2022.

Los dos atletas fueron seleccionados mediante una votación de otros atletas del Equipo de Estados Unidos coordinada por la Comisión de Atletas del país norteamericano.

Del Duca, que nació en Maine y es padre de dos hijos, es miembro del Programa de Atletas de Clase Mundial (WCAP) del Ejército de Estados Unidos.

"Ser el abanderado del Equipo de Estados Unidos es un honor increíble", declaró Del Duca, que lleva una década practicando bobsleigh y tiene experiencia en fútbol, ;;atletismo, esquí alpino y béisbol.

"También fue una sorpresa maravillosa. Agradezco el apoyo de mis compañeros, entrenadores y personal, del Equipo de Estados Unidos, del WCAP del Ejército estadounidense, de mi familia y amigos, y de todos los que me han ayudado en este camino", agregó.

"Que los Juegos Olímpicos se celebren en Italia significa aún más. Casi todos en mi familia son de ascendencia italiana. No hay mayor honor que liderar al Equipo de Estados Unidos en la ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos italianos", aseguró Del Duca.

"Es como un puente entre las raíces de mi familia y el país al que me enorgullece servir. Sé que mi abuelo me mirará y me dirá: 'Oye, Frangesch, buen chico', y estará muy orgulloso", completó Del Duca. (ANSA).