Milán-Cortina 2026: EEUU confirma presencia de Lindsey Vonn

De esta manera, Vonn, de 41 años, se presentará por quinta vez en una edición de los Juegos Olímpicos Invernales, pues gracias a sus excelentes resultados en la Copa del Mundo en la temporada vigente se ganó un puesto en la carrera de descenso de Milán-Cortina 2026, prevista el 8 de febrero del año próximo.

Vonn protagonizó la hazaña de conquistar la prueba de descenso en Sankt Moritz, que albergó la primera de las dos pruebas programadas en esa localidad suiza en el marco de la Copa del Mundo de esquí femenino, en su retorno a la competencia tras haberse retirado en 2019 luego de haber ganado dos títulos del mundo y una medalla de oro olímpica (en Vancouver 2010). (ANSA).