Milán-Cortina 2026: EEUU ganó el torneo masculino de hockey sobre hielo

(ANSA) - MILAN, FEB 22 - Estados Unidos celebró la conquista de su tercera medalla dorada histórica en el torneo masculino de hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos Invernales después de 46 años y gracias a la victoria por 2-1 con gol de oro contra Canadá en la final de Milán-Cortina 2026

Jack Hughs selló el triunfo y la coronación de Estados Unidos poco después del segundo minuto del tiempo suplementario del partido disputado en un colmado Arena Santa Giulia, que había finalizado 1-1 en el tiempo reglamentario

"Amo a Estados Unidos, amo a mis compañeros. Estoy muy orgulloso de ser estadounidense. Es increíble lo fuerte que es la Unión Estadounidense de Hockey", exclamó Hughs tras el final del partido que completó la agenda de Milán-Cortina 2026

"Felicitaciones a nuestro gran equipo de hockey! Ganaron el oro! Qué partidazo!", publicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales para celebrar la victoria en la final contra Canadá

La final se definió con la presencia de un arquero y sólo 3 jugadores por equipo, según lo establece el reglamento para los 20 minutos de tiempo suplementario establecido en 2019

Aunque el hockey sobre hielo es uno de los deportes más populares en Estados Unidos, la selección de ese país sólo había ganado la medalla dorada en 1960 y en 1980, mientras que también acumula 8 preseas de plata y 1 de bronce

Estados Unidos también se dio el gusto de tomarse una "revancha", pues había perdido justamente contra Canadá en la final de Vancouver 2010, que también se definió con un gol de oro del capitán Sidney Crosby, hoy ausente por lesión. (ANSA)