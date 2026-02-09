Milán-Cortina 2026: EEUU y Suecia definirán el título en torneo mixto de curling

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 09 FEB - Los italianos Stefania Constantini y Amos Mosaner perdieron por 9-8 con los estadounidenses Cory Thiesse y Korey Dropkin en semifinales del torneo mixto de curling de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026 y definirán la medalla de oro con los británicos Jennifer Dodds y Bruce Mouat, que cayeron por 9-3 contra los suecos Isabella Wrana y Rasmus Wrana.

Constantini y Mosaner habían vencido más temprano por 7-6 a Thiesse y Dropkin en el último partido de la fase de todos contra todos del torneo mixto de curling de Milán-Cortina 2026.

Ese resultado dejó en el segundo puesto de la zona a la pareja italiana, que buscará ganar la medalla de bronce en el duelo de mañana ante Dodds y Mouat tras la imposibilidad de revalidar su título de Pekín 2022.

"Soy emocional. Cuando estás tan cerca de ganar otra final olímpica y ves que se te escapa, me da un poco de tristeza, pero es parte del deporte", explicó Mosaner, quien golpeó varias veces su escoba contra el piso tras la derrota.

Mosaner reconoció luego "algunos errores defensivos que nos costaron el partido", mientras que Constantini coincidió en que los estadounidenses "aprovecharon las oportunidades que les regalamos a diferencia de nosotros". (ANSA).