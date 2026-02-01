Milán-Cortina 2026: el Carnaval de Venecia representa el espíritu de las Olimpíadas

"El Carnaval de Venecia 2026 ejemplifica el espíritu de la Olimpíada Cultural Milán-Cortina 2026: un programa que acompaña a los Juegos, promoviendo la cultura como espacio de participación, diálogo e intercambio", afirmó Domenico De Maio, director de educación y cultura del comité organizador de la cita invernal.

"A través del lenguaje universal del juego, Venecia logra conectar mito, tradición y contemporaneidad, transformando una gran fiesta popular en una narrativa colectiva capaz de llegar a públicos diversos y dar vida a los valores olímpicos y paralímpicos", agregó.

"Es en esta capacidad de unir territorios, comunidades e imaginarios donde la Olimpíada Cultural encuentra su significado más profundo", completó De Maio.

La iniciativa forma parte de la Olimpíada Cultural Milán-Cortina 2026, el programa multidisciplinario, diverso y amplio que animará a Italia a promover los valores olímpicos a través de la cultura, el patrimonio y el deporte, de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos previstos del 6 al 22 de este mes y del 6 al 15 de marzo, respectivamente.

Con el Carnaval de Venecia 2026, las Olimpíadas Culturales Milán-Cortina 2026 siguen forjando una narrativa amplia e inclusiva, donde la tradición se convierte en un puente entre el mito y el futuro, transformando Venecia en la capital del juego y la maravilla.

Una chispa lista para acompañar a Italia hacia los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Invernales 2026, uniendo a personas y culturas en una gran celebración. (ANSA).