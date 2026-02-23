Milán-Cortina 2026: el COI condecoró a los organizadores

"Fue una sorpresa inesperada. Agradezco al COI y a la presidenta (Kristin) Coventry por el reconocimiento", declaró Malagó en diálogo con ANSA tras recibir la Orden Olímpica de Oro, la máxima distinción de la entidad que encabeza la ex nadadora zimbabuense.

Malagó recibió la Orden Olímpica de Oro, la misma distinción que el COI otorgó al presidente de Italia, Sergio Mattarella, y a la premier Giorgia Meloni.

El COI otorga la Orden Olímpica de Oro a quienes han prestado un servicio excepcional a la causa olímpica mediante su contribución al Movimiento Olímpico.

Justamente Coventry y la presidenta de la comisión de Coordinación del COI, Kristin Kloster Aasen, entregaron las condecoraciones en un hotel de Milán.

"Quiero compartir esta satisfacción con todo el equipo de Milán-Cortina 2026 por el excepcional trabajo que han realizado a lo largo de los años", completó Malagó al día siguiente del cierre de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

El COI también distinguió a los ministros de Deportes, Andrea Abodi; de Infraestructura y Transporte, Matteo Salvini; y al de Economía y Finanzas, Giancarlo Giorgetti, con la Orden Olímpica de Plata.

La Comisión Ejecutiva del COI también otorgó la Orden Olímpica de Plata al presidente de Simico, Fabio Massimo Saldini; a los alcaldes de Milán y Cortina, Giuseppe Sala y Gianluca Lorenzi; y a los gobernadores de Lombardía y Véneto, Attilio Fontana y Alberto Stefani.

Luca Zaia, antecesor de Stefani, también formó parte de la lista de personalidades distinguidas que incluye también a los presidentes de las provincias autónomas de Trento y Bolzano, Maurizio Fugatti y Arno Kompatscher; al titular de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó; al director general de esa entidad, Andrea Varnier; y al director de Operaciones de Milán-Cortina 2026, Andrea Francisi.

"Un honor, un importante reconocimiento que interpreto como una recompensa para todos los lombardos y para quienes, en diversas funciones, han contribuido a lograr lo que ya he descrito como un sueño hecho realidad", declaró Fontana.

"El orgullo y la profesionalidad son los factores que, más que ningún otro, reflejan mejor los excepcionales resultados alcanzados por nuestra región, tanto en términos de organización como de competitividad", agregó el gobernador de Lombardía.

"Quiero hacer una mención especial a los miles de voluntarios, de todas las edades y de todo el mundo, que, con increíble pasión, han contribuido a animar y encender los Juegos Olímpicos", completó Fontana.

Por su parte, Stefani indicó que "la Orden Olímpica de Plata no es sólo un prestigioso honor: es el símbolo de una trayectoria de compromiso y visión".

"Nuestro país ha demostrado una vez más su notable capacidad para desempeñar un papel de liderazgo a nivel internacional, no sólo por la calidad de los eventos que organiza, sino también por su capacidad para dejar un impacto duradero en sus comunidades", destacó Stefani.

"Ahora, el camino continúa con la próxima inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno: un evento de deporte, inclusión y crecimiento social", resaltó el presidente de la región Véneto sobre la cita prevista del 6 al 15 de marzo.

"El reconocimiento que recibimos hoy demuestra que, juntos, hemos superado el mayor desafío: convertir un sueño extraordinario en realidad, garantizando al mismo tiempo excelentes servicios de salud, como ha sido reconocido universalmente, y servicios adecuados de alojamiento y transporte para este evento internacional", insistió Stefani.

"El legado olímpico es el legado tangible que permanece para las regiones: infraestructura moderna, oportunidades laborales, crecimiento económico y una cultura deportiva renovada", ponderó el gobernador del Véneto.

"Este es el verdadero objetivo que debemos alcanzar, la medalla de oro que debemos ganar para toda la región del Véneto. Los Juegos Olímpicos nos han recordado que el deporte es una herramienta extraordinaria para la cohesión, la inclusión y el desarrollo. De nosotros depende transformar cada evento en un motor permanente de crecimiento", concluyó Stefani.

En tanto, Zaia reconoció que "recibir la Orden Olímpica de Plata, otorgada por el Comité Ejecutivo del COI, es para mí un gran honor y una gran responsabilidad".

"Es un honor que acepto con gratitud y que considero, ante todo, un homenaje colectivo: a la región del Véneto, a los Dolomitas, a las instituciones, a los territorios, a las comunidades locales, a los trabajadores, a los técnicos, a los administradores, a la policía, al mundo del deporte y a todos aquellos que creyeron en este proyecto cuando parecía un reto casi imposible", aseguró Zaia. (ANSA).