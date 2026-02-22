Milán-Cortina 2026: El COI condecoró a Meloni y a Mattarella

"Los Juegos Olímpicos nos han brindado emociones inolvidables y un orgullo que acompañará a Italia durante mucho tiempo. Gracias a nuestros atletas, quienes, con talento, sacrificio y espíritu de equipo, han hecho resonar el nombre de Italia en todo el mundo con resultados extraordinarios", escribió Meloni en redes sociales.

"Nuestro más sincero agradecimiento a todos los hombres y mujeres involucrados en la organización de los Juegos, a los voluntarios y a quienes trabajan en las fuerzas del orden, la sanidad y los servicios públicos, quienes han trabajado con dedicación para garantizar la seguridad y la eficiencia, y para presentar al mundo una imagen de belleza y experiencia que ha dado prestigio a toda la nación", agregó la premier italiana.

"Ahora nuestra atención ya está puesta en los próximos protagonistas: estaremos junto a nuestros atletas paralímpicos, listos para animar a Italia una vez más", aseguró Meloni sobre los Juegos Invernales de Milán-Cortina 2026 previstos del 6 al 15 de marzo.

Meloni publicó su mensaje solo minutos después de haber sido notificada de que recibirá la Orden Olímpica de Oro al igual que Mattarella de parte de Coventry.

La presidenta del COI envió una carta a Mattarella para enfatizar que, con este premio, desea expresar su profunda gratitud y agradecimiento por el incansable compromiso y el pleno apoyo para que los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 fueran inolvidables.

Coventry también destacó en la misiva a Meloni que el éxito de Milán-Cortina 2026 fue posible gracias a la gran labor y al papel crucial desempeñado por el gobierno italiano bajo su liderazgo.

La Orden Olímpica de Plata fue otorgada a los ministros de Deportes, Andrea Abodi; de Infraestructura y Transporte, Matteo Salvini; y al de Economía y Finanzas, Giancarlo Giorgetti.

El COI otorga la Orden Olímpica de Oro a quienes han prestado un servicio excepcional a la causa olímpica mediante su contribución al Movimiento Olímpico. Las distinciones serán entregadas mañana en el hotel que alberga a la comitiva de la entidad que preside Coventry durante una ceremonia de agradecimiento.

La Comisión Ejecutiva del COI también otorgó la Orden Olímpica de Plata al presidente de Simico, Fabio Massimo Saldini; a los alcaldes de Milán y Cortina, Giuseppe Sala y Gianluca Lorenzi; y a los gobernadores de Lombardía y Véneto, Attilio Fontana y Alberto Stefani.

La lista de personalidades distinguidas incluye también a los presidentes de las provincias autónomas de Trento y Bolzano, Maurizio Fugatti y Arno Kompatscher; al titular de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó; al director general de esa entidad, Andrea Varnier; y al director de Operaciones de Milán-Cortina 2026, Andrea Francisi.

"Creo que nunca antes el gobierno ha apoyado tanto el deporte. A través de Deporte y Salud, dirigiéndolo hacia las instalaciones y el deporte de base. A través de las federaciones y, por ende, del Comité Olímpico Italiano (CONI), para garantizar que los clubes deportivos inicien el camino que finalmente conduce a los Juegos Olímpicos y los Mundiales", destacó el presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.

"El mundo del deporte recibe el 32% de lo que produce, y esa cifra sigue aumentando año tras año. Nos corresponde a nosotros, junto con el gobierno, el ministro de Deportes, el de Finanzas y el de Deporte y Salud, intentar orientarlo de la mejor manera posible", agregó Buonfiglio en la conferencia de prensa final de Milán-Cortina 2026.

El titular del CONI resaltó luego que "el presidente Mattarella, en su discurso de fin de año, fue un excelente profeta".

"Por ello, me permito recordarlo y agradecerle una vez más la afectuosa atención que muestra hacia nuestro mundo. Su apoyo a los Juegos fue evidente. No cabe duda, a estas alturas, de que los éxitos de estas Olimpíadas ocuparán un lugar destacado en el legado de la República", enfatizó Buonfiglio.

"Por ello, queremos dedicar estas extraordinarias e históricas Olimpiadas al aniversario número 80 de la República", ponderó el presidente del CONI, quien expresó además su satisfacción por el récord de 30 medallas de la delegación "azzurra" en Milán-Cortina 2026.

"Con 10 medallas de oro, 6 de plata y 14 de bronce, nosotros también hemos contribuido a enriquecer la historia de nuestra República en estos Juegos Olímpicos", remarcó Buonfiglio.

"Queremos agradecer al presidente Mattarella, quien siempre ha estado presente, cariñoso y competente en cada reunión. Estuvo presente en más de una ocasión, en la ceremonia inaugural, pero también en los campos, y esto es una señal importante para todo el deporte italiano, y va aún más allá", concluyó el titular del CONI. (ANSA).