Milán-Cortina 2026: el COI revalidó su optimismo

"Todos los elementos refuerzan nuestra confianza", afirmó Dubi respecto de las dudas sobre eventuales demoras en las obras de la pista de hockey sobre hielo y las condiciones de la nieve en Livigno.

"Estamos en la fase en la que todo va tomando forma, a solo un mes de la ceremonia inaugural. Los preparativos están pasando de la fase de planificación a la implementación operativa completa en todos los grupos", destacó Dubi.

"Los recientes eventos de prueba —patinaje de velocidad, hockey sobre hielo y el biatlón del fin de semana pasado en Val di Fiemme— han confirmado la preparación y nos han proporcionado información final valiosa. Todos estos elementos refuerzan nuestra confianza", enfatizó.

Los dichos de Dubi se conocen al día siguiente de las declaraciones del canadiense Luc Tardif, presidente de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) que confió que Milán-Cortina 2026 "será un torneo fantástico" tras confirmar que "la infraestructura de hockey sobre hielo —los vestuarios, el área de entrenamiento y el campo de juego— estará lista".

Horas después se conoció un comunicado emitido por el ministerio de Infraestructuras y Transporte (MIT) liderado por Matteo Salvini, el cual coincidió con el optimismo de Dubi y de Tardif.

"La cuenta regresiva entra así en su fase final, marcando la transición simbólica de la preparación a la inminencia del evento. Con la infraestructura completa, los sistemas organizativos avanzados y una maquinaria olímpica que involucra a instituciones, comunidades locales y el mundo del deporte, Milán-Cortina entra en el último mes con el objetivo de dejar un legado duradero en términos de movilidad, accesibilidad, desarrollo territorial y participación", resalta la nota del MIT.

"Los Juegos Olímpicos ya no son un horizonte lejano, sino una realidad inminente: un evento que une al país y marca el inicio de la fase decisiva hacia uno de los eventos deportivos internacionales más importantes", completa el texto. (ANSA).