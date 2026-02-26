Milán-Cortina 2026: el mundo reconoce excelencia de Italia, Abodi

(ANSA) - ABETONE (PISTOIA), 26 FEB - El ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi, destacó que el país está recibiendo un reconocimiento a su excelencia gracias al éxito de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

"Recién vivimos una maravillosa experiencia olímpica que aún no ha terminado: a los Juegos Olímpicos les seguirán los Paralímpicos, el segundo capítulo de un libro fantástico que ha dado prestigio a Italia, no sólo por nuestros logros deportivos, sino también por nuestra reputación internacional", afirmó Abodi.

"A pesar del escepticismo y los agoreros, el mundo entero reconoce hoy nuestra excelencia", agregó el ministro de Deportes y Juventud desde Abetone (Pistoia), adonde fue invitado a la quinta edición de Appenninica, el evento organizado por la Federación Italiana de Alpinistas (FDI).

A continuación, Abodi reveló su respaldo a una eventual candidatura para organizar en Italia los Juegos Olímpicos de verano en 2040, una posibilidad que ya recibió el aval con Roma como sede por parte del presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó, y del alcalde de la ciudad, Roberto Gualtieri.

A su vez, Ivo Ferriani, el presidente de la Federación Mundial de Bobsleigh y Skeleton y miembro italiano del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI) propuso el pasado martes 24, en cambio, una candidatura conjunta de Roma, Milán y Venecia para los Juegos de 2040.

Igualmente, Malagó recordó que la consideración de postulantes para las Olimpíadas de 2040 comenzará "en 2028 con la elaboración de una candidatura y, posteriormente, de un expediente".

En cambio, el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, aseguró ese mismo día que sólo comenzará a evaluar una eventual candidatura de Roma tras los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina 2026, previstos del 6 al 15 de marzo.

"Lo único que me gusta es cultivar, en sinergia con todas las demás instituciones, la ambición de volver a ser sede de los Juegos Olímpicos de Verano. Es un objetivo que requiere unidad de propósito y una visión a largo plazo para el país", remarcó Abodi sobre si le gustaba la idea de unos Juegos Olímpicos de 2040 repartidos por las regiones Toscana y Emilia-Romaña, una alternativa impulsada por Marco Di Paola, vicepresidente del CONI.

"Sin embargo, es fundamental respetar los roles y los procedimientos: en caso de que surjan múltiples candidaturas, corresponde al CONI determinar cuál es la propuesta más sólida y adecuada para presentar a nivel internacional", aclaró Abodi.

"Conocemos bien las reglas del juego y los requisitos técnicos y organizativos necesarios para competir a estos niveles. Creo que éste es, sobre todo, un momento para trabajar, reflexionar y debatir, aunque sea en silencio", continuó el ministro de Deportes y Juventud.

"Cualquier otra forma de promover una idea, si no se apoya en una estrategia compartida y discreta, corre el riesgo de resultar contraproducente o, en el mejor de los casos, carente de resultados concretos", concluyó Abodi. (ANSA).