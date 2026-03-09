Milán-Cortina 2026: el vínculo entre el esquiador y su guía en Juegos Paralímpicos

"Se trata de retroalimentación constante. Cuanto más conectado estés, mejor esquiarás, a la vez que intentas aprovechar la corriente. El objetivo no es complicar las cosas, pero hay mucha información que transmitir", afirmó Andrew Simpson.

A su vez, Neil Simpson resumió con una sonrisa que la comunicación debe ser "simple y estúpida" entre dos personas que esquían juntas en la misma pista, una delante dando indicaciones, la otra detrás escuchando.

En tal sentido, el sitio web de The Athletic resaltó que la relación entre los esquiadores con discapacidad visual y sus guías en los Juegos Paralímpicos es una cuestión de química, y no es raro que sean hermanos.

Otro caso que sigue esa línea lo protagonizan la estadounidense Meg Gustafson y su hermano mayor Spenser, que finalizaron en el sexto puesto de Milán-Cortina 2026, que marca su debut paralímpico a los 18 años.

El reporte agrega que, sobre todo cuando eres tan joven, es necesario tener una confianza absoluta, mientras que las sugerencias, consejos y órdenes provienen de unos auriculares Bluetooth conectados al micrófono del guía.

Pero los intercambios no siempre son en un solo sentido, dicen las hermanas belgas Eléonor y Chloé Sana, ahora retiradas.

Esto se debió a que la segunda, la guía, no tenía experiencia profesional en esquí y no podía darse la vuelta a mitad de la carrera para comprobarlo.

"Así que decidimos hablar durante toda la carrera. Eléonor me decía: 'Estoy cerca. Puedes ir' o 'Más despacio'. Nos animábamos mutuamente y hablábamos constantemente", evoca Chloé.

En su primera carrera internacional, Chloé Sana se cayó, sintiéndose "incluso peor que mi hermana, porque yo sólo era la guía, no la atleta", aunque más adelante en sus carreras, lo compensarían con medallas.

Juntas, enfatizan la importancia del reconocimiento del recorrido: "Es un poco como en los entrenamientos de Fórmula 1: memorizar las curvas es esencial", remarcó Eléonor Sana.

"Intento entender qué tipo de curva debo tomar, contar las puertas para saber, por ejemplo, si después de cuatro puertas debo pisar fuerte con el pie derecho o izquierdo", relató la belga. (ANSA).