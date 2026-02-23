Milán-Cortina 2026: Elogios de Macron para cita en Italia

"Milán-Cortina nos emocionó. Ahora nos toca llevar la antorcha olímpica. ¡Abran paso a los Alpes franceses! En 2030, daremos la bienvenida al mundo a unos Juegos que dejarán huella. ¡A lo grande, como en 2024! Nos vemos en nuestras hermosas montañas", escribió Macron en X.

El presidente francés publicó otro mensaje para rendir homenaje a la hazaña de la delegación de Francia en Milán-Cortina 2026: "23 medallas, incluidas 8 de oro!", resaltó.

"Un récord histórico para el Equipo de Francia: lo dieron todo, juntos, hasta el final", añadió Macron, quien agradeció a los atletas por "su emoción, su orgullo, su espíritu ejemplar".

"¡Bravo por nuestros atletas y todos los que los acompañan!", concluyó Macron.

El éxito de Milán-Cortina 2026 también fue reconocido por el diario francés Le Monde, el cual publicó que la ceremonia de clausura de ayer rindió "homenaje a la belleza de Italia en la Arena de Verona".

"Tras dos semanas de competición, los Juegos concluyeron ayer.

Milán-Cortina entregó la bandera olímpica a Francia, que albergará la próxima edición de los Juegos de Invierno en los Alpes en 2030", destaca el reporte.

Por su parte, el diario estadounidense Washington Post reconoció el plan de Italia de organizar la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales en dos ciudades.

El periódico subraya que "la idea más loca de unos Juegos Olímpicos finalmente parece haber funcionado".

"Los Juegos distribuidos podrían ser la ola del futuro", concedió el Washington Post, mientras que Le Figaro, en su lista de los mejores y los peores, sitúa a la organización entre los primeros, destacando que "Italia aprovechó los Juegos para batir récords" con 30 medallas.

Y en las páginas del Die Welt alemán, el ex campeón mundial de esquí Felix Neureuther propuso, al comentar el decepcionante resultado de la delegación germana, que el país organice los Juegos Olímpicos para hacer lo mismo.

"Italia terminó en cuarto lugar con 30 medallas, un resultado sin precedentes para el país anfitrión, que disfrutó de una edición de los Juegos sin contratiempos", destacó a su vez El País de España.

Por su parte, el diario deportivo francés L'Equipe publicó que Milán-Cortina 2026 "inauguró efectivamente una nueva era, la de un nuevo modelo para los Juegos Olímpicos de Invierno, y también la de una nueva gobernanza del Comité Olímpico Internacional (COI), con (la zimbabuense) Kirsty Coventry al mando".

"Su preparación no estuvo exenta de desafíos. Hasta la víspera de la competición, se estaban dando los últimos retoques a la pista de hielo de Santa Giulia, la pista de hielo de Cortina y las rampas de Livigno", recordó el periódico francés.

"Sin embargo, todo transcurrió sin contratiempos. El transporte, un elemento crucial de la operación, se desarrolló sin contratiempos. Y la nieve enriqueció el paisaje. El entorno, digno de una postal, fue un éxito; el COI incluso se mostró satisfecho con las clasificaciones, que han sido una prioridad desde hace tiempo", completó L'Equipe.

En tanto, el alcalde de Verona, Damiano Tommasi, reconoció su alegría por la ceremonia de clausura de Milán-Cortina 2026 celebrada en esa ciudad.

"Fue un día intenso, más que una simple velada. Se respiraba un ambiente de expectación y curiosidad, pero también de satisfacción. Miles de personas trabajaron en este evento: voluntarios, directivos, empleados e instituciones", remarcó Tommasi.

"Todos aportaron su granito de arena para cerrar una edición que pasará a la historia del deporte italiano. Logramos un récord de medallas y, por primera vez, experimentamos con un modelo organizativo generalizado, con muchas incertidumbres iniciales", concedió el alcalde de Verona.

"Los miembros del COI aprobaron no sólo la candidatura, sino también este innovador enfoque organizativo. Esto demuestra que hay una ciudad que a veces no reconoce su potencial. Creo que debemos persistir porque la ciudad lo merece, porque tenemos los números para hacerlo", añadió el ex futbolista de Roma y de la selección de Italia, entre otros.

"Vemos lo que falta y no nos damos cuenta de lo que tenemos.

Creo que seguimos diciéndonos lo que una vez fue y ya no existe, y no nos damos cuenta de lo que tenemos y de lo que está sucediendo en nuestra ciudad", insistió Tommasi.

"A lo largo de los años, hemos demostrado nuestra capacidad para organizar eventos extraordinarios con una asistencia extraordinaria, como el de anoche. La mayor recompensa por organizar un evento como éste es la satisfacción de todos los involucrados", reflexionó el alcalde de Verona.

"La llegada de los atletas, tanto masculinos como femeninos, las banderas y las delegaciones representaron el más sincero agradecimiento a todos los que trabajaron, desde la Fundación Milán-Cortina 2026 hasta las comunidades locales involucradas", enfatizó Tommasi.

"La calidez mostrada hacia los voluntarios, quienes apoyaron a los atletas durante semanas, fue un merecido homenaje al esfuerzo colectivo. sta es la verdadera medida de la eficacia de la organización", subrayó.

"Sin embargo, la ciudad la acogió con entusiasmo. Los voluntarios en chándal, los aficionados que llegaban día tras día y los ciudadanos reunidos para ver la transmisión en vivo crearon un sentido de participación colectiva. Este modelo podría convertirse en un referente para futuros eventos deportivos y culturales. Mientras tanto, la ciudad seguirá involucrada hasta la próxima ceremonia, la inauguración de los Juegos Paralímpicos", concluyó Tommasi. (ANSA).