Milán-Cortina 2026: Ensayo final para trampolín de Predazzo

La prueba final en Val di Fiemme, la primera sobre nieve, fue en una competición abierta, que también funcionó como prueba única en el campeonato italiano, que otorgó el título a Annika Sieff (FFOO) y a Giovanni Bresadola (CS Esercito).

La situación mejoró tras los primeros saltos en septiembre pasado durante el Festival de Verano (boreal), que sugirieron a los técnicos un cambio en la pendiente del diente de +0,5 grados.

La Colina Normal tiene ahora una incidencia de 11,5 grados en lugar de 11 grados, y la Colina Grande de 12 grados en lugar de 11,5 grados, reclasificando las categorías HS 107 y HS 141.

El trabajo técnico en Predazzo ha finalizado, aunque sólo faltan algunos ajustes, mientras se construyen los preparativos para el gran espectáculo olímpico.

"Tras los cambios en la dentadura, intenté comprender las sensaciones de los atletas y parece que han mejorado. Ya veremos, porque hemos tenido pocas oportunidades de hacer pruebas. Puedo decir que la situación ha mejorado significativamente", destacó el director de carreras de saltos de esquí de la Federación Internacional de Esquí, (FIS), Sandro Pertile.

Con sus respectivas victorias, Sieff y Bresadola se consolidaron en la clasificación olímpica, que para Italia requiere tres hombres, cuatro mujeres y dos atletas combinados.

Cabe destacar que la carrera masculina fue ganada por el austríaco Stefan Rainer, quien superó al bicampeón olímpico alemán Andreas Wellinger y a Bresadola, el nuevo campeón italiano. En la carrera femenina, en tanto, Sieff terminó por delante de sus compatriotas Jessica Malsiner y Martina Ambrosi.

La primera carrera olímpica en Predazzo será el 7 de febrero.

