Milán-Cortina 2026: Entusiasmo de Coventry

"Las tropas ya están desplegadas. Estoy muy emocionada y ansiosa por empezar. Estoy deseando empezar y verlos en los próximos días. Gracias!", afirmó Coventry al ingresar al hotel Westin Palace, que durante los próximos días albergará a las autoridades del COI.

Coventry, que protagonizará su debut oficial como la primera mujer presidenta de la entidad, fue recibida en Milán por Kristin Kloster, titular de la Comisión de Coordinación del COI.

También Giovanni Malagó, presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, recibió a Coventry, quien afrontará una agenda con numerosos compromisos antes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales prevista en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro.

"Todo va muy bien, pero obviamente aún necesitamos estos días para lograr muchas cosas. Todas las mañanas a las 8 se reúne una comisión de coordinación con todo el personal del COI, incluido Andrea Francisi, nuestro Director de Operaciones de los Juegos, para presentar informes diarios sobre la situación. Esta mañana fui a inspeccionar las instalaciones y también nos reunimos con todo el cuerpo diplomático", relató Malagó.

Coventry se reunirá el sábado 1 de febrero y el viernes 20 del próximo mes con la Junta Ejecutiva del COI justamente en el hotel de Milán donde se alojará durante la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

La comitiva del COI también está compuesta por el director general de la entidad, el belga Christophe De Kepper, cuyo compatriota Pierre-Olivier Beckers-Vieujant encabeza la lista de cuatro vicepresidentes que completan el español Juan Antonio Samaranch, el marroquí Nawal El Moutawakel y el argentino Gerardo Werthein.

Otros integrantes de la nómina del COI son el serbio Nenad Lalovic, el italiano Ivo Ferriani (Italia), el príncipe jordano Feisal Al Hussein, la filipina Mikaela Cojuangco Javorski, la china Lingwei Li, la finlandesa Emma Terho, el griego Spyros Capralos, la noruega Kristin Kloster y el rumano Octavian Morariu.

Coventry también tiene previsto participar de la inauguración del Mural de la Tregua Olímpica, en programa el lunes 2 de febrero en la Villa Olímpica de Milán, donde el mismo día se inaugurará la sesión número 145 del COI en el Teatro de la Scala.

La presidenta del COI continuará su agenda el 3 y el 4 de febrero con compromisos en el Allianz MiCo, mientras que el domingo 22 del próximo mes la reunión de la entidad se trasladará al Westin Palace.

El orden del día incluirá las prioridades estratégicas del programa "Fit for the Future", así como temas clave relacionados con el Movimiento Olímpico, incluida la gobernanza, los informes financieros y las medidas antidoping.

Los miembros del COI también recibirán informes sobre las actividades de las Comisiones de Coordinación y los Comités Organizadores para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y las ediciones futuras hasta 2034, así como para los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La agenda también incluye propuestas de enmiendas a la Carta Olímpica e informes de la Comisión de Elección de Miembros del COI. (ANSA).