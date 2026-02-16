Milán-Cortina 2026: Eslovenia celebra gracias a los hermanos Prevc

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 16 FEB - Eslovenia se dio el gusto de celebrar la conquista de un total de 5 medallas (3 de oro, 1 de plata y 1 de bronce) durante los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026 gracias a los hermanos esquiadores Domen y Nika Prevc.

Domen Prevc, de 26 años, y Nika (20) llegaron a la competencia de salto de esquí en Predazzo con el récord de vuelo más largo (254,50 y 236 metros, respectivamente) establecidos durante la temporada 2025.

El esquiador esloveno permaneció en el aire poco más de 6 segundos y fue el primer hombre desde 2019 en superar la barrera de los 250 metros, equivalente a dos campos de fútbol.

Domen Prevc celebró la conquista de dos medallas doradas en Milán-Cortina 2026: ganó la prueba de salto de longitud individual y la de equipos mixtos con su hermana Nika, con Anze Lanisek y con Nika Vodan.

En cambio, finalizó en un lejano sexto puesto en la competencia individual de salto en largo.

Por su parte, Nika Prevc finalizó en el segundo puesto de la prueba de salto desde colina pequeña y completó el podio en la competencia de salto desde colina grande además de haber integrado el equipo esloveno que ganó la de equipos mixtos.

El "fundador" de esta dinastía del trampolín es su hermano mayor, Peter Prevc, de 33 años, que ganó una medalla dorada en trampolín mixto y una de plata en la prueba por equipos en Pekín 2022, además de haber finalizado segundo y de haber completado el podio en Sochi 2014.

El primero en seguir sus pasos, con resultados relativamente inferiores, fue Cene, ahora de casi 30 años, quien ganó la medalla de plata por equipos en Pekín 2022, una prueba en la que compitió con Peter.

La familia vive en Dolenja Vas, conocida como Villabassa di Senosecchia, a poca distancia de Divaca y de la frontera italiana.

Su padre, Dare, es ebanista y árbitro internacional de salto de esquí.

De los hermanos Prevc, Ema, de 17 años, sigue con ellos, sigue estudiando y, al parecer, no ha mostrado ningún interés por el salto de esquí.