Milán-Cortina 2026: Está todo listo, asegura Coventry

"Agradecemos a nuestros amigos italianos. Mientras nos preparamos para compartir estos momentos, recordemos que los atletas son la alegría de los Juegos y de todo el movimiento olímpico. Nos recuerdan nuestro objetivo: celebrarlos y ayudarlos a inspirar al mundo", declaró Coventry durante la sesión número 145 del COI.

"Todos compartimos el poder del deporte y nuestra responsabilidad de protegerlo. Los Juegos Olímpicos son una celebración de la humanidad en su máxima expresión. Atletas de todo el mundo conviven, respetándose mutuamente", recordó.

"ste es el fundamento de nuestra misión: fortalecer los Juegos Olímpicos para que sigan inspirando, uniendo y trayendo esperanza al mundo", enfatizó Coventry, quien recordó que el COI "es una organización deportiva".

"Entendemos la política y sabemos que no operamos en el vacío.

Pero nuestro juego es el deporte. Esto significa mantener el deporte como un terreno neutral, un lugar donde cada atleta pueda competir libremente, sin verse limitado por la política ni las divisiones gubernamentales", argumentó.

"En un mundo cada vez más dividido, este principio importa más que nunca, es lo que permite que los Juegos Olímpicos sigan siendo un lugar de inspiración, donde los atletas del mundo pueden reunirse y mostrar lo mejor de nuestra humanidad", explicó la presidenta del COI.

"Nuestra principal responsabilidad es mantener la fuerza y ;;el significado de los Juegos, para que sigan siendo una fuente de esperanza e inspiración para las generaciones venideras. Ahí reside nuestra fuerza", completó Coventry.

A su vez, el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó, aseguró que la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales será la de menos controversia y protestas de la historia.

"Nunca ha habido unos Juegos Olímpicos con tan pocas protestas y controversia", consideró Malagó pese a las controversias y protestas registradas en Milán contra la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos durante la cita.

Además, se esperan más protestas y marchas, de centros comunitarios y estudiantes, el viernes 6, cuando todos los jefes de Estado y de gobierno llegarán a Milán para la ceremonia inaugural, y también al día siguiente.

"No es un asunto que nos concierna directamente, porque la seguridad no es nuestra responsabilidad. Entonces, si existe un sistema de seguridad especial que creo que siempre se ha adoptado para jefes de Estado o figuras prominentes estadounidenses, bien; pero, bueno, formalmente, tanto Coventry como, creo, el ministro (del Interior, Matteo) Piantedosi han respondido bien en este asunto", resaltó Malagó sobre el ICE.

Por otra parte, Malagó agradeció al presidente de Italia, Sergio Mattarella, porque "siempre estuvo ahí para nosotros desde el primer día, siempre nos ha consolado, nos ha acogido cuando lo hemos necesitado, no solo por razones institucionales, sino también, debo decir, con gran franqueza y honestidad".

"Soy una persona laica en este sentido, y en estos últimos dos años y medio, la contribución del gobierno ha sido fundamental, lo digo con gran franqueza. Además, está esta fórmula tan singular con la que comenzó la aventura: dos ciudades, dos regiones, dos provincias, que ya se está copiando en 2030, en el buen sentido. Debo decir que allí también fueron fantásticos", insistió Malagó.

El presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026 también remarcó que la preparación para la cita "fue una carrera contrarreloj, y no olvidemos que desde que comenzó la aventura, hemos pasado por cuatro gobiernos: (Giuseppe) Conte I, Conte II, (Mario) Draghi y (Giorgia) Meloni".

"Cada gobierno tenía diferentes interlocutores, y además, llegó la COVID y luego las guerras. Organizamos los Juegos Olímpicos con eficacia durante los últimos dos años y medio, con una aceleración impresionante", enfatizó Malgó.

"Por eso les pregunto: ¨está todo listo? Soy súper optimista, así que si quieren, les digo que sí. Pero creo que todo estará listo para las 20:00 del 6 de febrero. De hecho, si salen de aquí y visitan alguna de las instalaciones, están ultimando los detalles, que son innumerables y marcan la diferencia", reconoció.

El optimismo de Malagó fue compartido por el administrador delegado de la Fundación Milán-Cortina 2026, Andrea Varnier, quien admitió que la organización está dando "los últimos retoques".

Varnier agregó que las Olimpiadas son como "una obra de arte, si pudiéramos seguiríamos un mes más retocándola, pero en un momento dado hay que exponerla y es lo que estamos haciendo", concluyó. (ANSA).