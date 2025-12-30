Milán-Cortina 2026: está todo listo, asegura Fontana

"Ya estamos aquí. Apoyamos firmemente los Juegos Olímpicos en Lombardía, superando la desconfianza y los intentos de obstaculizarnos. Un evento que permanecerá en la memoria de todos, enriqueciendo la región y nuestro patrimonio cultural", aseveró Fontana

En diálogo con Lombardia Notizie TV, el gobernador agregó que "tendremos el primer ejemplo de unos Juegos Olímpicos generalizados, respetuosos con las necesidades de las comunidades locales, sin catedrales abandonadas y con instalaciones que se reutilizarán según el principio del legado de los Cinco Anillos"

"Ya lo hemos conseguido, incluso las cuencas para la innovación fueron renovadas y todo está listo para las competiciones", insistió Fontana, quien se refirió además a la llegada de la antorcha olímpica, que pasará por varios lugares de la región

"Sin duda no se echará de menos la antorcha del 14 de enero en mi ciudad natal, Varese, pero en general, el paso tiene un gran significado simbólico y promocional para todas las regiones que atraviesa", concluyó Fontana

El arribo de la antorcha olímpica a Lombardía en el tramo final del recorrido por el territorio de Italia, que concluirá el 6 de febrero del año próximo, cuando se llevará a cabo la ceremonia inaugural en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro

La antorcha pasó por Taranto durante la vigésima segunda jornada de su travesía, en la que el creador de contenidos Stefano Guerrera, quien promueve mediante chistes la cultura y valores como la inclusión, la creatividad y el optimismo, se dio el gusto de sumarse a la lista de estafetas. La siguiente escala de la antorcha comenzó en Nardó, tras lo cual pasó por Gallipoli, Presicce-Acquarica y Maglie hasta su arribo a Lecce, en cuya plaza Angelo Rizzo se llevó a cabo la "City Celebration", un evento abierto al público que incluirá música, entretenimiento y actividades dedicadas a toda la comunidad

Ferdinando De Giorgi, DT del seleccionado italiano que este año ganó el Mundial masculino de vóleibol, fue el encargado de encender el pebetero en Lecce, en cuyo escenario estuvo acompañado por el sacerdote Don Antonio Coluccia

De Giorgi y Don Antonio fueron figuras clave en la ceremonia que concluyó en Lecce, cuya alcaldesa Adriana Poli Bortone se sumó a la ceremonia en la plaza Angelo Rizzo

"Fue un gran privilegio para mí haber llevado la antorcha olímpica. Son experiencias increíblemente emotivas para quienes viven y respiran el deporte, y más allá", afirmó aseguró De Giorgi. (ANSA)