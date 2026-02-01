Milán-Cortina 2026: estamos donde queremos estar, Coventry

"La preparación para Milán-Cortina va muy bien, el equipo trabajó duro. Aún tenemos muchos más retos por delante y estamos muy emocionados por estos Juegos. Serán mis primeros como presidenta y estoy orgulloso de estar aquí", declaró Coventry.

"Esperamos una semana maravillosa. Milán es una ciudad maravillosa, y me reuní con el alcalde (Giuseppe) Sala y el gobernador (de Lombardía, Attilio) Fontana: hay una gran emoción", agregó la presidenta del COI.

"Además de las sedes icónicas y la increíble plataforma que el comité organizador y todos los socios han creado, podremos ver a atletas extraordinarios hacer realidad sus sueños olímpicos, y eso siempre es lo mejor de los Juegos Olímpicos. Los atletas son una fuente de inspiración", destacó la ex nadadora zimbabuense.

"Cualquier cosa que pueda distraernos de los Juegos es muy triste", afirmó luego Coventry sobre la polémica respecto de la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos durante Milán-Cortina 2026.

"Las autoridades competentes aclararon lo que debía aclararse.

Nos enfocamos en el deporte. Anteriormente, también surgió controversia sobre el zika y el COVID. Cuando comiencen las competencias, la atención se enfocará en la magia del espíritu olímpico", confió Coventry durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva del COI en Milán.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, refirió el pasado 27 de enero que la interacción entre el ICE y los 6.000 hombres dispuestos por las autoridades locales será a cabo dentro de una sala operativa instalada en el consulado estadounidense en Milán.

Por otra parte, Coventry se refirió al retorno de Rusia a los Juegos Olímpicos y a las competiciones internacionales luego de las sanciones impuestas a los deportistas de ese país y de Bielorrusia tras el inicio del conflicto bélico en Ucrania en febrero de 2022.

"No parece haber un plazo", respondió Coventry tras las recientes declaraciones del ministro de Deportes ruso, Mijaíl Degtyarev, respeto de la supuesta presión del COI sobre algunas federaciones para reincorporar a los atletas de ese país.

"En cuanto a Milán-Cortina 2026, dejamos claro que estamos siguiendo exactamente el mismo proceso que para París 24", subrayó Coventry, es decir, la imposibilidad de los deportistas de Rusia y Bielorrusia de competir con representando a sus países con el himno, la bandera y la indumentaria oficial de esas naciones.

El COI abrió en septiembre pasado el camino para que los atletas rusos y bielorrusos puedan participar en Milán-Cortina 2026 como "neutrales", siempre y cuando no hubiesen apoyado la guerra con Ucrania o formado parte de equipos pertenecientes al ejército, pero dejó a consideración de cada federación deportiva la decisión final.

Coventry, que en Milán-Cortina 2026 debutará como la primera presidenta mujer del COI, reveló además que la entidad está "observando y monitoreando a los medios de comunicación para determinar si algún miembro del COI está implicado en el caso (Jeffrey) Epstein tras los últimos archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos".

Coventry aclaró que no contactó a Casey Wasserman, responsable de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y quien intercambió correos electrónicos con Ghislaine Maxwell, la ex novia del financiero estadounidense que se suicidó en prisión y posteriormente fue condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual y abuso infantil.

Un portavoz del COI especificó que se trata de "3 millones de documentos" y que se necesita tiempo para leerlos todos.

Por último, Coventry agradeció el mensaje del Papa León XIV "sobre la Tregua Olímpica" y aseguró que le "complace que tanta gente destaque su importancia".

"Buscamos unir a la gente y debemos seguir creyendo en nuestros valores", completó Coventry luego que el papa León XIV hiciera un llamado a la paz durante los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

También el ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi, agradeció al papa León XIV "las preciosas y significativas palabras que dedicó en el Ángelus en la Plaza de San Pedro a los atletas y a todo el equipo organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Milán-Cortina, que están a punto de comenzar".

Por otra parte, el suizo Christophe Dubi, director ejecutivo del COI para los Juegos Olímpicos, reveló que "se vendió alrededor de 1 millón de entradas, lo cual es bastante impresionante para unos Juegos de Invierno".

"Lo mismo ocurre con la ceremonia inaugural. Se agotarán, eso seguro. Y será fantástico ver un estadio del tamaño de San Siro con todas sus entradas llenas", resaltó Dubi durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión ejecutiva del COI.

La agenda del COI continuará este lunes 2 con la apertura de la sesión número 145 del COI prevista en el Teatro de La Scala de Milán con la presencia del presidente de Italia, Sergio Mattarella, que visitará durante tres días esa ciudad del norte del país.

Mattarella recibirá a los miembros del COI en el Palazzo Marino, entre los que se incluyen miembros de familias reales, como Alberto de Mónaco y la Princesa Ana, quien compitió por el Reino Unido en la prueba ecuestre de Montreal en 1976.

Tras una foto con ellos, Mattarella se dirigirá a La Scala para la ceremonia inaugural, donde hablará junto a Coventry, y al presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó.

La inauguración se realizará con música de Verdi, con la Orquesta de La Scala dirigida por Riccardo Chailly y Luca Salsi, uno de los barítonos más famosos del mundo.

A continuación tendrá lugar un concierto dirigido por Chailly que incluirá la obertura de Guillermo Tell de Gioacchino Rossini, una de las piezas emblemáticas de la orquesta, que a menudo interpreta como bis en giras extranjeras, y una serie de arias de Verdi interpretadas por Salsi. (ANSA).