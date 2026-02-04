Milán-Cortina 2026: Estamos encantados, Coventry

"Fuimos a la Villa Olímpica de Milán con la Comisión de Atletas y almorzamos juntos, fue una experiencia maravillosa. El comedor fue mi parte favorita", declaró Coventry durante la conferencia de prensa en MiCo, tras la sesión número 145 del COI.

"Los atletas vienen de todo el mundo, pero en la Villa Olímpica nadie te pregunta de dónde eres ni cuál es tu religión. La experiencia en la Villa Olímpica te da una perspectiva de lo que podríamos ser", añadió Coventry a 2 días de la ceremonia inaugural prevista en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro.

La ex nadadora zimbabuense, que debuta formalmente como la primera presidenta del COI, destacó luego que "en el futuro, los Juegos Olímpicos serán cada vez más distribuidos y sostenibles por diversas razones, incluido el cambio climático".

"Milán-Cortina 2026 serán dos semanas largas porque tendremos que viajar, pero será maravilloso ver todas estas excelentes sedes en lugares emblemáticos", ponderó Coventry en conferencia de prensa.

Coventry también destacó el valor de la experiencia de planificar Milán-Cortina 2026, los Juegos Olímpicos más grandes de la historia: "Lo hemos discutido hoy con otros miembros del COI. Necesitamos recuperar la sostenibilidad en diversas áreas.

Aún no tenemos todas las respuestas, pero aprenderemos mucho durante Milán-Cortina 2026", aseguró la zimbabuense. (ANSA).