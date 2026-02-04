Milán-Cortina 2026: Expectativa por arribo de la antorcha

La antorcha arribará este jueves 5 a la capital de la región Lombardía siguiendo una ruta que conectará el centro histórico con la periferia, pasando por varios lugares emblemáticos.

La primera etapa del relevo de la antorcha en Milán discurrirá por Via Lorenzini, cerca del "Olympic Journey", tras lo cual pasará por Piazza Bolivar, la zona de Wagner, el moderno distrito CityLife y luego por las calles más céntricas, desde las Colonne di San Lorenzo hasta Porta Venezia y San Babila, antes de llegar a Piazza Duomo.

La etapa número 60 del relevo de la antorcha comenzará en Sesto San Giovanni y luego recorrió otros municipios del interior de Milán, desde Colgono hasta Vimodrone y Segrate, con 22 portadores alternándose.

También se anuncian protestas, con activistas del comité que representa a quienes se oponen a los Juegos Olímpicos Invernales invitando a todos a expresar su descontento con carteles a lo largo del recorrido.

También habrá una manifestación simbólica en la Via Festa del Perdono, cerca de la Universidad de Milán, como parte de la campaña "Tarjeta Roja a Israel" contra la participación de ese país en Milán-Cortina 2026 por el genocidio contra el pueblo de Palestina en Gaza.

Asimismo, se espera una procesión de antorchas antiolímpicas en el barrio de San Siro el viernes 6, cuando se llevará a cabo la ceremonia inaugural en el estadio situado en este distrito.

El recorrido de la antorcha por Milán continuará el viernes 6 de febrero, con su último tramo pasando por el Cementerio Monumental, la zona del Castillo Sforzesco y el barrio de Brera, hasta llegar a La Scala, la Piazza Gae Aulenti en Porta Nuova y la Estación Central, antes de la recta final del recorrido por el agua a lo largo de los canales Navigli, llegando finalmente a San Siro para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales 2026. (ANSA).