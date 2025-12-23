Milán-Cortina 2026: Fabio Cannavaro, último estafeta en Nápoles

Cannavaro, quien dirigirá a la selección de Uzbekistán en el Mundial 2026, encendió el pebetero olímpico en la Piazza del Plebiscito, uno de los puntos icónicos de Nápoles, que se sumó al recorrido de la antorcha por el territorio de Italia.

"Estoy muy emocionado de llevar la antorcha, especialmente al entrar en la Piazza Plebiscito, viviendo la emoción de esta plaza con la lluvia, estos colores olímpicos y la llama ardiente", afirmó Cannavaro, ganador del Balón de Oro en 2006.

La decimoctava jornada del recorrido de la antorcha de Milán-Cortina 2026 comenzó en Torre Annunziata, pasó por Torre del Greco, Ercolano, Portici y San Giorgio a Cremano antes de llegar a la Piazza Plebiscito.

"Son experiencias únicas, donde los atletas necesitan disfrutar.

Sin duda, hay que prepararse bien, pero al mismo tiempo, hay que divertirse, porque son cosas que pasan una vez en la vida, y hay que apreciar todo lo que nos rodea", completó Cannavaro.

La antorcha, que concluirá su recorrido el 6 de febrero, cuando está prevista la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026 en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro, pasó por Scampia antes de llegar a la Piazza del Plebiscito bajo una intensa lluvia.

"Fue maravilloso ver la llegada de la antorcha y el encendido del brasero en la Plaza del Plebiscito", destacó a su vez el alcalde de Nápoles, Gaetano Manfredi, quien presenció la ceremonia con el gobernador de la región Campania, Roberto Fico.

"Fue el encendido del fuego olímpico en una gran ciudad del deporte, pero también de la paz, ya que el símbolo del fuego olímpico significa paz. Este es el gran deseo que enviamos desde Nápoles a todos los escenarios de guerra, a todos los pueblos que sufren hoy", remarcó Manfredi.

Por su parte, Fico aseguró sentirse "honrado" por haber acogido "el relevo de la antorcha olímpica en Nápoles y encender esta llama en la Piazza Plebiscito con Cannavaro, uno de los mayores defensores de la historia italiana".

"Hoy también, Nápoles envía el mensaje de una ciudad y una región que cada día cobran mayor importancia", resaltó Fico.

Otros destacados portadores de la antorcha en Nápoles fueron el presidente de UNICEF Italia, Nicola Graziano; el director regional de Intesa Sanpaolo, Giuseppe Nargi; el nadador Massimiliano Rosolino; el judoca Pino Maddaloni (medalla de oro en Sídney 2000); el también ex futbolista Ciro Ferrara y los integrantes del grupo cómico Jackal.

"Me siento honrado de haber participado como portador de la antorcha en esta etapa del recorrido de la llama olímpica. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 representan no sólo un gran evento deportivo, sino también una oportunidad para reafirmar valores universales como el respeto, la inclusión y la solidaridad, que son la base del compromiso diario de UNICEF con la infancia", aseveró Graziano.

"Junto con la llama olímpica, también traje simbólicamente un mensaje de esperanza, paz y solidaridad para todos los niños y niñas del mundo que ven sus derechos negados. Estos niños, con demasiada frecuencia, crecen en contextos de conflicto, pobreza y emergencia, privados de oportunidades fundamentales como el derecho al deporte, al juego y a la participación", añadió Graziano.

El presidente de UNICEF Italia recordó además que "el deporte es una herramienta fundamental en la vida de cada niño: contribuye al desarrollo físico y mental y fomenta la inclusión social y cultural".

"En situaciones de emergencia, el deporte también se convierte en un espacio de protección y normalidad, que permite a los niños recuperar su infancia. Este derecho también está reconocido y protegido por el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que establece el derecho de todos los niños y niñas al juego y a las actividades recreativas", recordó.

"Es nuestro deber garantizar que los derechos de todos los niños se respeten y se implementen plenamente", concluyó Graziano.

